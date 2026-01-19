Voor de Nederlandse handballers is het EK op een deceptie uitgelopen. Oranje verloor maandag ook de tweede wedstrijd van het toernooi en is daardoor uitgeschakeld. De mannen van bondscoach Staffan Olsson bogen in het Zweedse Malmö met 35-29 voor Kroatië.

Nederland verloor zaterdag al van vijfvoudig Europees kampioen Zweden (31-36) en trof ook in Kroatië een grootmacht in het Europese handbal. De ploeg veroverde een jaar geleden zilver op het WK en bezit ook al drie zilveren en drie bronzen EK-medailles.

Dure nederlaag

Nederland begon nog goed aan het duel en kwam zelfs op een 4-2 voorsprong. De Kroaten knokten zich echter terug en leidden bij rust met 15-13. Oranje wist echter direct na rust op gelijke hoogte te komen en hield daarna lange tijd gelijke tred met de tegenstander. Bij het ingaan van het laatste kwartier stond Kroatië met 25-24 voor en leek er nog van alles mogelijk.

De Nederlandse handballers waren in de slotfase echter niet opgewassen tegen het Kroatische handbalgeweld. De Kroaten liepen langzaam weg bij Oranje en pakten met 35-29 de zege. Luc Steins was de beste man aan Nederlandse zijde. Hij bleef de ploeg onvermoeibaar aanjagen en scoorde ook nog eens vier keer. Topscorer was Rutger ten Velde met acht treffers.

Nederland raakte in paniek

Steins vertelde na afloop tegen Ziggo Sport dat de ploeg in paniek raakte en daardoor verloor: "Daar ontbreekt dat stukje ervaring. We stonden drie goals achter met nog acht minuten te spelen. Er was nog niks aan de hand, maar toch verloren we ons hoofd. Ik weet niet waarom we zo snel in paniek raakten."

"Het is zonde. Ik had echt het gevoel dat wij beter waren. We zaten ook lekker in de wedstrijd en we deden echt niet onder voor de vice-wereldkampioen. Wij vonden zelfs makkelijker de oplossingen voorin dan zij, maar het is jammer dat we niet rustig zijn gebleven. Met drie goals achter is nog van alles mogelijk; het kan heel snel kantelen in het handbal", aldus Steins.

EK voorbij voor Oranje

De nederlaag is een hele dure, want alleen de twee beste ploegen in de groep van vier gaan door naar de volgende ronde. Alleen bij een zege van Georgië op Zweden zou Nederland nog een kleine kans behouden om verder te kunnen in het toernooi, maar dat bleek ijdele hoop. Zweden won met ruime cijfers van Georgië: 38-29 .

Oranje speelt woensdag nog het laatste groepsduel tegen de Georgiërs, maar die wedstrijd gaat dus mogelijk nergens meer om. Beide ploegen staan na twee duels op nul punten en kunnen niet meer door. Zweden en Kroatië zijn met twee zeges in twee wedstrijden juist al door.

Waar de Nederlandse vrouwen de afgelopen jaren grote successen boekten, zijn de mannen een stuk minder succesvol. Oranje pakte nog nooit een internationale medaille en was ook jarenlang niet van de partij op grote toernooien. Wel is er vooruitgang, want Nederland plaatste zich voor de afgelopen twee WK's en is ook al voor de vierde keer op rij actief op het EK.