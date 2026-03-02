Mooi nieuws vanuit de handbalwereld. International Kay Smits is weer teruggekeerd na een lange periode van afwezigheid bij het Nederlandse team. Smits kampte met een ernstige hartaandoening, maar heeft daar momenteel geen last meer van.

De topsportcarrière van Smits hing even aan een zijden draadje. Lange tijd kampte hij met een ontstoken hartspier, waardoor sporten was uitgesloten. In 2023 liep Smits namelijk een ontstoken hartspier (myocarditis) op. Symptomen kunnen koorts, hartkloppingen, kortademigheid of pijn op de borst zijn, die kunnen leiden tot hartfalen of ritmestoornissen. Ook op de lange termijn waren er grote gevolgen voor de handballer.

Lang traject

Daardoor miste hij onder meer het EK van 2024. Na een lang traject van herstel keerde de Nederlander eind vorig jaar al weer terug bij zijn club in Duitsland. Desondanks besloot hij uit voorzorgsmaatregelen om ook het EK van dit jaar over te slaan. Hij had weer last van verschijnselen, maar die blijken nu dus niet al te ernstig te zijn.

Golden League

Want nu is Smits dus eindelijk weer opgenomen in de selectie van het Nederlandse team voor de Golden League. Dat toernooi, waaraan verder Noorwegen, Denemarken en de Verenigde Staten meedoen, wordt van donderdag 19 tot en met zondag 22 maart in Denemarken gespeeld.

De Golden League is een samenwerking tussen Nederland, Noorwegen en Denemarken. Deze landen spelen, met een vierde land, een vriendschappelijk toernooi in het jaar dat er geen EK-kwalificatie wordt gespeeld. De Verenigde Staten sluiten dit keer aan om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.

Lastige tijd

Onlangs sprak Smits zich nog uit over de lastige tijd die hij achter de rug heeft. "Ik kon niet altijd positief blijven denken. Maar ik had vertrouwen dat alles zou veranderen op een bepaald punt. Gelukkig is het goedgekomen." Zijn terugkeer bij de Oranje handballers is de definitieve bevestiging en kers op de taart voor de sporter.

Selectie Nederland

Ook Dani Baijens, die tijdens het afgelopen EK in januari een enkelblessure opliep, is weer voldoende hersteld om in actie te komen. In totaal zijn er achttien handballers geselecteerd door de Zweedse bondscoach Staffan Olsson. Nederland begint 19 maart met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten.