Nederland staat vrijdagavond tegenover topfavoriet Noorwegen op het WK. Dat wordt een zware kluif, helemaal vanwege de aanwezigheid van doelverdedigster Katrine Lunde. Op 45-jarige leeftijd geldt het handbalicoon nog altijd als een van de allerbesten ter wereld.

Lunde staat als sinds 2002 onder de lat en heeft een palmares die niet op een A4'tje past. Op clubniveau won ze meermaals de Champions League. Als international van Noorwegen werd ze twee keer wereldkampioen, won ze drie gouden olympische medailles en pakte ze liefst zeven Europese titels. Verder beschikt Lunde over nog meer medailles van WK's, EK's en Olympische Spelen.

Op het huidige WK kreeg Noorwegen pas 131 treffers tegen. Lunde maakte 63 reddingen in 116 schoten die ze op haar doel afgevuurd kreeg. Ook haar zestien jaar jongere Eli Marie Raasok doet het aardig met 48 saves uit 107.

'Hopelijk slaapt ze slecht'

Kortom, Nederland is gewaarschuwd op vrijdag. De internationals van Oranje zijn ook op de hoogte van wat voor keepster van formaat ze treffen. "We maken al jaren grappen dat het beter is als ze stopt, omdat het dan misschien makkelijker is voor ons", lacht de Nederlandse aanvoerster Lois Abbingh in gesprek met TV2. "Ze is zo'n groot rolmodel voor iedereen", looft de afscheid nemende international.

"Zij is absoluut de beste, een legende", zegt Estavana Polman. "Als je ziet hoe fit zij is op haar leeftijd... sorry", verontschuldigt de Nederlandse veteraan zich in de camera. "Ze presteert als een gek. We staan vrijdag tegenover ze, hopelijk slaapt ze slecht", vertelt Polman met een grote grijns.

Spannende halve finale op komst

Vrijdagavond zit Rotterdam Ahoy weer volgepakt met uitzinnige fans van het Nederlandse handbalteam. Om 20.45 uur begint de halve finale tegen Noorwegen, daarvoor vechten Duitsland en Frankrijk om een plek in de finale. Lees hieronder op welke zender je moet zijn voor de zinderende strijd tussen Oranje en de Noren:

