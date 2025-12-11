Nederland is bezig aan een uitstekend WK handbal. Woensdagavond werd Hongarije in een kolkend Ahoy verslagen met 28-23 en dus wacht Oranje een zenuwslopend slot van het wereldkampioenschap. De tegenstander in de halve eindstrijd is Noorwegen, misschien wel de topfavoriet voor de eindzege. In Scandinavië zijn ze echter wat bevreesd voor Nederland. Zeker vanwege de fanatieke aanhang.

Want niet alleen de speelsters maken al het hele toernooi indruk, dat doen de fans ook. Op Nederlandse bodem lijken de tribunes vol fans in het oranje de handbalsters geregeld een extra steuntje in de rug te geven. Het Noorse NRK rekent daar vrijdagavond weer op tijdens de halve finale. "Die wordt gespeeld in Rotterdam en er wordt een grote opkomst van Nederlandse fans verwacht."

Hoeveel invloed dat heeft, bleek wel tegen Hongarije. "Daar werd Nederland door de in het oranje geklede supporters naar de overwinning gejuicht", zag TV2. De wedstrijd leverde, uiteraard ook door het goede spel van de speelsters, een prachtige zege op. "Nederland speelde opnieuw een overtuigende wedstrijd." Ook NRK sprak van 'een sterke overwinning'. Daarnaast zijn de Noorse media ook beducht voor een aantal speelsters. De meest in het oog springende international tegen Hongarije was volgens TV2 keepster Yata ten Holte. "Zij keepte goed", zag het medium.

10.000 fans voor Nederland

Ook het uitgesproken medium VG ziet een vooralsnog imponerend Nederland. "10.000 toeschouwers schreeuwden voor de thuisfavoriet van bondscoach Henrik Signell." De schrijver trekt mede door het thuisvoordeel van Nederland een duidelijke conclusie voor de Noren die vooralsnog elk duel wonnen. "Nederland wordt een heel andere uitdaging dan de WK-wedstrijden tot nog toe."

Koning Willem-Alexander op bezoek

Vrijdagavond weten we meer. Dan wacht de kraker tussen Nederland en Noorwegen in de halve finale. De winnaar plaatst zich voor de finale van zondag en treft daar de winnaar van Duitsland - Frankrijk. Zondag wordt ook de eventuele troostfinale gespeeld. Mogelijk is koning Willem-Alexander dan wederom vrijdag of zondag aanwezig. Hij bracht tijdens de kwartfinale een bezoekje. Dat werd door Loïs Abbingh gewaardeerd. "We zijn heel blij dat hij er vandaag was. Hopelijk komt hij nog een keer", vertelde ze aan Sportnieuws.nl.

De reacties van Nederland na winst op Hongarije

