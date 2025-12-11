De Noorse handbalsters treden morgen in de halve finale van het WK aan tegen Nederland, maar de voorbereiding verloopt vrij onrustig. De topfavoriet voor de winst van het toernooi veroorzaakte namelijk een rel in eigen land.

Waar Nederland dit WK alle wedstrijden in eigen land speelt, moest Noorwegen tot nu toe elke keer in Duitsland spelen. Ze wonnen dinsdag hun kwartfinale tegen Montenegro in Dortmund, maar aangezien de halve finales en finale in Rotterdam worden gespeeld, stond er voor de Noorse vrouwen een busreis naar Nederland op het programma.

Dat is normaal gesproken niets bijzonders, maar dat veranderde toen er een filmpje vanuit de bus werd gedeeld door het officiële account van de ploeg op Facebook en Instagram. Daarop is te zien dat meerdere speelsters tijdens de reis van Duitsland naar Nederland helemaal geen gordel droegen. Het leverde veel reacties op in Noorwegen, want fans van de ploeg vonden dat de speelsters een onnodig risico namen in het geval dat er iets zou gebeuren. Ook wezen ze op hun voorbeeldfunctie.

'Het was dom'

De video maakte dusdanig veel los dat ook de speelsters er donderdag naar werden gevraagd bij de persconferentie voor het duel met Nederland. " Ik begrijp de bezorgdheid. Natuurlijk moeten we veiligheidsgordels dragen, maar dat is waarschijnlijk niet altijd hoe het eruitziet. Mensen maken van hun vrije tijd gebruik om te ontspannen en dat was dom. Maar dat is wel wat er gebeurde", reageerde Nora Mork schuldbewust tegen het Noorse TV2.

Lars Kvam, de perschef van de Noorse bond, bevestigde tegen datzelfde medium dat er allerlei klachten waren gekomen: "We hebben via sociale media reacties ontvangen naar aanleiding van de busreis en waarderen het dat mensen zowel de speelsters als de verkeersveiligheid belangrijk vinden." Hij belooft dat de speelster bij een volgende busreis hun gordels wel zullen dragen.

Clash op WK

Noorwegen en Nederland treffen elkaar vrijdag om 20.45 uur in een ware kraker op het WK handbal. Beide teams wonnen tot nu toe alle zeven duels op dit WK, maar de Noorse vrouwen deden dit elke keer met een enorm verschil. Hun 32-23 zege op Montenegro in de kwartfinales was zelfs de kleinste overwinning van het hele toernooi.

Het betekent dat Noorwegen vrijdag in Ahoy de favoriet is, maar Nederland heeft eerder dit toernooi met behulp van het fanatieke publiek al eens gestunt door regerend wereldkampioen Frankrijk te verslaan. Vrijdag hopen ze dat ook te doen tegen de regerend olympisch kampioen.

