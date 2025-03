'Onzichtbare' tophandbalster Estavana Polman deelt mee in feestvreugde en maakt kans op mooie prijs

Estavana Polman is met haar Roemeense club Rapid Boekarest doorgedrongen tot de laatste vier ploegen in de nationale beker. De Nederlandse tophandbalster was zelf onzichtbaar in de kwartfinale, maar deelde na afloop natuurlijk wel mee in de feestvreugde.

Na haar recente terugkeer bij Oranje (winst tegen Denemarken en Noorwegen in de Golden League) keerde Polman vorige week weer terug naar de hoofdstad van Roemenië om zich te melden bij haar club. Daar liep ze eerst nog tegen een verrassende nederlaag in de competitie aan. Met drie goals en zes assists was ze in dat duel wel van waarde voor Rapid tegen Craiova, maar zag ze haar club wel verliezen (27-28).

Rapid nam zondag echter direct revanche voor die nederlaag door in de kwartfinale van de Roemeense beker uit te halen tegen laagvlieger Targu Jiu. Het werd liefst 33-24 voor de club van Polman, die zich dus mag melden bij de laatste vier van het bekertoernooi. Daar zitten verder alleen nog maar 'eredivisieploegen' in, maar de loting voor de halve finales moet nog plaatsvinden.

Absolute uitblinker: Janjusevic

Ondanks de vele goals in eigen stadion, was Polman persoonlijk nogal onzichtbaar tijdens het bekerduel. De Nederlandse tophandbalster kwam 'maar' tot twee assists. Maar gelukkig voor haar leunde Rapid niet teveel op haar inbreng en bereikte het gemakkelijk de volgende ronde. De Servische speelster Andela Janjusevic werd de grote vrouw aan de kant van de thuisploeg. Zij noteerde liefst 8 goals en 11 assists in de gewonnen wedstrijd.

Loodzwaar programma

De komende wedstrijden voor Rapid worden zwaar. In een tijdsbestek van een week speelt de ploeg liefst drie wedstrijden tegen dezelfde tegenstander. Koploper CSM Boekarest is op 26 maart de opponent in de competitie, maar daaromheen is ook nog het tweeluik tegen de stadsgenoot gepland in de Champions League. Rapid ontvangt CSM op 22 maart eerst in eigen hal. Op 29 maart is de return. Een druk en loodzwaar programma dus voor Polman en haar ploeggenoten.