Ex-tophandbalster Estavana Polman kende een fantastische loopbaan. Ze won op clubniveau meerdere titels, maar er is één prijs die er met kop en schouders bovenuit steekt: de wereldtitel met het Nederlandse vrouwenteam in 2019. Daar kregen Polman en co echter geen torenhoge beloning voor.

"Toen ik in het Nederlandse team kwam was ik zestien. Destijds hebben we alleen maar om de tafel gezeten om geld te bietsen bij mensen, om überhaupt een toernooi te kunnen spelen. Dat zegt veel over het handbal natuurlijk", zegt Polman in de talkshow Eva, waar ze donderdag te gast was. "We moesten stinkshirtjes overgeven, we hadden niet onze eigen tas. Zelfs toen ik wegging bij het Nederlandse team moest ik mijn tas overdragen aan andere speelsters."

Estavana Polman ontving pietluttig bedrag voor wereldtitel

Ook qua prijzengeld was het absoluut geen vetpot wat Polman verdiende. Zelfs niet toen ze met Oranje in 2019 wereldkampioen werd. "Voor die gouden plak hebben we 1000 euro gekregen. Ik gooi het hier maar gewoon op tafel. Maar dat is wel hoe handbal is", verzekert ze.

Toch zal die herinnering Polman voor altijd bijblijven. Met de gouden generatie van het Nederlandse handballen maakte ze de sport populair. "We kijken naar elkaar en zeggen: 'Meiden, we hebben wel iets op de kaart gezet.' Tuurlijk, het is geen voetbal, maar we hebben wel meisjes en jongens geïnspireerd", vertelt Polman. De cijfers bevestigen dat. Het ledenaantal bij de handbalbond is met twintig procent gestegen.

'Trotse' Estavana Polman

Eva Jinek noemt dat het 'Estavana Polman-effect'. "Dan doe ik me iets groter voor dan ik eigenlijk ben", stelt ze. Als beelden van de gewonnen WK-finale tegen Spanje voorbij vliegen, zegt ze: "Dat is wel vet, hè. Het heeft toen heel veel losgemaakt. Echt te gek. Dat hebben we gewoon neergezet als klein sportlandje. Met die meiden, met onze generatie, dat is iets waar je echt trots op kan zijn."

Dat ze een erfenis hebben achtergelaten maakt Polman bijna trotser dan de wereldtitel zelf. "Ze vragen wel eens: wat is je hoogtepunt? Maar ik denk vooral de weg er naartoe. Het gaat niet allemaal makkelijk. Het was van schooien voor geld naar een wereldtitel. Dat vind ik wel iets heel bijzonders."

