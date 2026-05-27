Estavana Polman kan gaan genieten van haar handbalpensioen. Afgelopen vrijdag voltooide de 33-jarige Nederlandse haar laatste wedstrijd als prof. De grote vraag is: wat gaat ze nu doen met al haar vrije tijd? Een tv-carrière lijkt in het verschiet te liggen. "Er komt genoeg op mijn pad."

Polman speelde vrijdag met Rapid Bucuresti haar laatste duel uit haar rijke profbestaan. Haar geliefde Rafael van der Vaart, stiefzoon Damián en dochter Jesslynn waren daarbij. Voor Polman is het mooi geweest na al die jaren als tophandbalster. Ze is nu officieel pensionado. "Dat is wel iets heel geks, maar wel heel fijn. Het is nog heel onrealistisch, ik heb het nog allemaal niet binnen gekregen. Het is een goede beslissing geweest", vertelt ze aan Eva Jinek.

Carrière na het handballen

"Ik kan me niet voorstellen hoe het is om in Nederland te wonen. Ik moet straks wel ritme gaan vinden. Twintig jaar lang hebben ze alles voor mij geregeld. Raf zegt ook wel: ‘Dat is een proces.' Maar ik het zoiets van: dat zien we dan wel. Dat het lastig gaat worden, zeker", denkt Polman. "Maar nu even rust. Er komt genoeg op mijn pad."

Polman maakte al eens een tv-programma (Beter Laat dan Nooit) en verscheen regelmatig bij Vandaag Inside en De Oranjezomer. Veel zenders zitten ook achter de voormalig handbalster aan, weet Jinek. "Iedereen wil jou hebben", zegt de presentatrice. "Dat vind ik ook wel weer spannend. Je legt er wel een lekkere druk op. Het is super leuk, maar ik wil vooral nu even lekker op vakantie", reageert Polman. Over haar toekomstige baan zegt ze: "Het moet iets zijn wat bij je past. Ik kan dat niet met die autocues wat jij doet", vertelt ze aan Jinek.

Estavana Polman keert terug naar Nederland

Polman en haar partner Rafael van der Vaart keren spoedig terug naar Nederland. Hun dochtertje Jesslynn moet nog tot en met juli naar school. "Dan nog even genieten daar, dan op vakantie en dan in september ons nieuwe huisje. Nu even rustig."

