De Nederlandse handbalsters krijgen woensdag in de kwartfinale van het WK hoog bezoek. Oranje speelt dan in Rotterdam tegen Hongarije om een plek in de halve finales en wordt daarbij gesteund door niemand minder dan koning Willem-Alexander.

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat de koning op de tribune zal zitten tijdens de kwartfinale. Hij spreekt voorafgaand aan de wedstrijd met enkele medewerkers over het maatschappelijke programma rondom het WK. Ook ontmoet Willem-Alexander medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie.

Ongeslagen Oranje

Nederland is vooralsnog bezig aan een geweldig WK. Het won alle zes de wedstrijden tot nu toe en plaatste zich als groepswinnaar voor de knock-outfase. Oranje zorgde maandag in een kolkend Ahoy voor een enorme stunt door regerend wereldkampioen Frankrijk te verslaan.

De ploeg van bondscoach Henrik Signell wacht wel een loodzware weg naar de finale. Als er van Hongarije gewonnen wordt, speelt het in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Montenegro. De Noorse vrouwen zijn geweldig op dreef dit WK en worden gezien als de topfavoriet.

Estavana Polman en Lois Abbingh

Er bestaat een kans dat de koning getuige is van de allerlaatste interland van sterkhouders Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij nemen allebei na dit toernooi afscheid als international en dus is het duel met Hongarije mogelijk hun laatste wedstrijd voor Oranje. Bij winst spelen ze zondag hun laatste interland. Dat kan dan zowel de finale als de strijd om het brons worden. Polman en Abbingh werden in 2019 wereldkampioen met Oranje.

Olympische Spelen

De koning bracht vorig jaar ook al een bezoekje aan een wedstrijd van de Nederlandse handbalsters. Samen met koningin Máxima en prinsessen Amalia en Alexia zat hij toen op de tribune bij de groepswedstrijd tegen Spanje. De koning zal hebben dat zijn komst hetzelfde effect als toen heeft, want dat duel won Oranje.

