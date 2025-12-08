De Nederlandse handbalsters gaan met een geweldig gevoel naar de kwartfinales. Oranje stuntte maandag tegen regerend kampioen Frankrijk en pakten daardoor de groepswinst. Estavana Polman hield een 'lekker gevoel' over aan de wedstrijd.

"We begonnen sterk, Frankrijk is een fantastische ploeg en ze kwamen terug, maar we hielden het goed onder controle op het laatst", vertelt Polman in gesprek met Sportnieuws.nl. "We hadden van tevoren gezegd dat Frankrijk een grote uitdaigng wordt. Je ziet dat we er lekker in zitten. Het gevoel is goed, de teamspirit is goed en dan kun je ook van Frankrijk winnen. Dat geeft goede hoop."

Vooraf waren er allerlei verhalen over dat een nederlaag mogelijk beter was, omdat Oranje dan aan de gunstigere kant van het speelschema zou komen. Dat leefde echter totaal niet onder de speelsters: "Natuurlijk zijn er allemaal theoriën. Dat is altijd als er nog 1 wedstrijd over is. Wij zijn voor de winst gegaan, dat was goed te zien. We willen dit gevoel vasthouden.

Nederland werd er in de tweede helft ook doorheen gesleept door het uitzinnige publiek in Rotterdam. "Als je 9000 man op de tribune hebt en het meerendeel is in het oranje gekleed dan denk ik wel dat het wat doet. Wij gaan ervan vliegen en zij moeten ertegen spelen. Ik denk dat het ons wel helpt."

'Superfitte' Polman zit lekker in het toernooi

Oranje leidde nagenoeg de hele wedstrijd en de fysiek sterke Françaises deden er alles aan om dat om te draaien. Daar was Polman, die na dit WK afscheid neemt als international ook een keertje het slachtoffer van. "Ja dat was wel een lekkere... We weten dat ze fysiek sterk zijn en ze hebben het ons knap moeilijk gemaakt, maar we zijn rustig gebleven. Dat is een lekker gevoel en geeft vertrouwen."

Zelf kreeg Polman maandag wat minder speeltijd, maar dat betekent niet dat er iets met haar aan de hand was. "Ik ben superfit, voel me goed en zit lekker in het toernooi. Vandaag zijn het iets minder minuten, maar op de belangrijke momenten sta je er en dat is het allerbelangrijkst."

Kwartfinale tegen Hongarije

Door de overwinning op Frankrijk speelt Nederland woensdag in de kwartfinale tegen Hongarije en wat dat betreft hebben ze een goede voorbereiding gehad. "Ze zijn ook fysiek sterk en snel, een beetje zoals de Fransen. Het wordt ook gewoon een lastige tegenstander. Je weet dat ze er staan als het moet, dat is de Oostblok-mentaliteit."

Nederland is na de zes overwinningen op dit WK de favoriet tegen Hongarije, maar toch durft Polman nog niet verder te kijken. "Als je de kwartfinale verliest, ben je gewoon thuis. Een kleine misstap en je bent eruit. Dat willen we niet." Een nederlaag tegen Hongarije zou overigens ook gelijk het einde van de interlandcarrière van Polman betekenen.

