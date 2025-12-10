De Oranje-handbalsters hebben de halve finale van het WK in eigen land bereikt. Nederland won woensdagavond in de kwartfinale overtuigend van Hongarije. Het werd 28-23 in Rotterdam Ahoy.

In de eerste minuut kwam Nederland al via Angela Malestein op voorsprong. Die werd vervolgens verdubbeld door Dione Housheer. Hongarije kwam echter na vijf minuten weer op gelijke hoogte: 3-3. Na een kwartier knokte Oranje zich weer naar een voorsprong van twee doelpunten. Uiteindelijk ging Nederland met een marge van vijf goals de rust in.

Die voorsprong werd na rust behouden. Na 39 minuten moest Hongarije zonder de aanvoerder verder. Katrin Klujber werd bestraft met rood na een overtreding op Bo van Wetering. In de slotfase viel er ook aan de kant van Oranje een rode kaart. Kelly Dulfer werd van het veld gestuurd. Die straf heeft overigens geen gevolgen voor de halve finale.

Oranje is in topvorm en heeft tot nu toe alle duels in het eindtoernooi gewonnen. Dankzij de overwinning op Hongarije is de ploeg van bondscoach Henrik Signell door naar de halve finale. Er barstte woensdag wederom een groot feest los in Ahoy.

Voor Oranje is het de eerste halve eindstrijd op een groot toernooi sinds het WK 2019. De afgelopen zeven eindtoernooien (drie EK's, twee WK's en twee keer Olympische Spelen) kwamen ze niet zo ver.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Koninklijk bezoek

Bij het duel met Hongarije was er zelfs koninklijk publiek aanwezig. Koning Willem-Alexander zat namelijk op de tribune. Hij spak voorafgaand aan de wedstrijd met enkele medewerkers over het maatschappelijke programma rondom het WK.

Weg naar finale

Nederland wacht wel een loodzware weg naar de finale. Na de zege op Hongarije speelt het in de halve finale tegen Noorwegen. De Noorse vrouwen zijn geweldig op dreef dit WK en worden gezien als de topfavoriet.

Afscheid Estavana Polman en Lois Abbingh

De zege betekent ook dat Estavana Polman en Lois Abbingh nog even doorgaan als international. Zij kondigden voor het WK hun afscheid aan van de nationale ploeg. Het eindtoernooi is hun laatste kunstje in Oranje. "Naturlijk maak je af en toe een grapje. Jongens, dit kan nog niet de laatste zijn. Maar nee, je bent vooral bezig met het winnen van wedstrijden en het zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijden", zei Polman over haar afscheid tegen Sportnieuws.nl.

Beide vrouwen weten nu dat ze zondag hun laatste wedstrijd voor Oranje gaan spelen. Het hangt van de halve finale tegen Noorwegen af of dat de finale of de strijd om het brons gaat worden.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Reageer en praat mee!