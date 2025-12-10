De Nederlandse handbalsters waren de kwartfinale van het WK handbal hard op weg naar de overwinning en dat zorgde ervoor dat de wanhoop bij tegenstander Hongarije flink toe. De scheidsrechters maakten daar direct korte metten mee, want zij grepen keihard in bij een opvallend moment.

Nederland stond aan het begin van de tweede helft met 17-13 voor en dat zorgde ervoor dat de frustraties aan Hongaarse kant wat begonnen op te lopen. Bo van Wetering gooide tot irritatie van een aantal speelsters alles in de strijd om de bal te veroveren. Dat moment bleef zonder gevolgen, maar een halve minuut later leidde de wanhoop aan Hongaarse kant tot een opvallend moment in Ahoy.

Van Wetering had na een mooie worp van keepster Yara ten Holte vrije doortocht richting het doel, maar de Hongaarse captain Katrin Klujber zat haar op de hielen. Zij hield echter dusdang weinig afstand dat ze met haar benen de Nederlandse speelster haakte.

Rode kaart

De topscorer van Oranje ging hard tegen de grond en de scheidsrechters wisten meteen genoeg. Zij stuurden Klujber met een directe rode kaart van het veld. Hongarije moest daardoor twee minuten met een speelster minder spelen en mocht de aanvoerster in de rest van de wedstrijd niet meer in het veld brengen.

Het was overigens niet de enige rode kaart van het duel, want vlak voor tijd werd ook de Nederlandse speelster Kelly Dulfer van het veld gestuurd. Zij maakte toen voor de derde keer een overtreding waarvoor ze een tijdstraf kreeg en dat betekent rood in het handbal.

Halve finale op WK

Nederland won uiteindelijk van Hongarije en staat daardoor in de halve finale van het WK in eigen land. Dat zorgde voor een groot feest op het veld én de tribunes. Ook koning Willem-Alexander vierde dat mee.

Oranje speelt vrijdag tegen topfavoriet Noorwegen om een plek in de finale. Dulfer kan dan wel gewoon weer meedoen, want een rode kaart betekent niet dat ze geschorst is voor de volgende wedstrijd.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.