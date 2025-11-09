Voor Estavana Polman is het geen fijn weekend. De tophandbalster nam zaterdag afscheid van haar trouwe viervoeter en op sportief vlak kreeg ze een dag later nog een flinke tik te verwerken. Met haar Roemeense ploeg Rapid Bucuresti dreigt namelijk een vroege Europese uitschakeling.

Polman deelde zaterdag een aantal verdrietige foto's op haar Instagram van de hond met haar dochter Jesslynn, die de handbalster samen kreeg met oud-voetballer Rafael van der Vaart. De hond maakte al voor de geboorte van Jesslynn deel uit van het gezin, maar het gezin moet het sinds kort dus zonder het dier doen.

Ondanks dat verdrietige nieuws stond Polman een dag later gewoon weer op het handbalveld voor een wedstrijd en dat was een belangrijke ook. De Nederlandse topspeelster moet zich met Rapid door de voorrondes zien te spelen van de European League, het tweede niveau Europese niveau in het vrouwenhandbal. De Roemeense club moet in de laatste voorronde zien af te rekenen met het Duitse HSG Bensheim, maar dat lijkt na de heenwedstrijd heel zwaar te gaan worden.

Rapid ontving zondag de Duitse tegenstander in Boekarest en vanaf het begin van het duel liepen Polman en haar teamgenotes achter de feiten aan. Bensheim kwam al snel op een voorsprong van vier doelpunten en halverwege leidde het met 18-13. Polman knokte voor wat ze waard was en scoorde vier keer, maar het was niet genoeg om de schade te beperken. De Duitse nummer vijf van vorig seizoen was uiteindelijk met 34-28 te sterk.

Vervelend begin van seizoen

Dat betekent dat Polman een helse klus te wachten staat. Rapid zal volgende week in Duitsland met zes goals verschil moeten zien te winnen om een verlenging af te dwingen. Het heeft zelfs een zege met zeven doelpunten verschil nodig om direct door te gaan naar de groepsfase van de European League.

Een vroegtijdige Europese exit zou de volgende dreun zijn voor Rapid in een moeizaam begin van het seizoen. In de competitie verloor het al vijf van de negen wedstrijden. Daarmee staat het op de zevende plek.