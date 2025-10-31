Jesslyn, de 8-jarige dochter van Estavana Polman en Rafael van der Vaart, verscheen vrijdagochtend op school in een oogverblindende heksenoutfit voor het Halloween-feest én stal direct de show. Met haar glimlach, glitters en pompoenemmer kon ze zó uitgeroepen worden tot beste verklede leerling van de dag.

Halloween is op veel scholen inmiddels niet meer weg te denken. Waar het vroeger vooral een Amerikaans feestje was, doen tegenwoordig wereldwijd talloze kinderen mee. Van spoken en skeletten tot heksen en pompoenen - overal duiken vandaag verklede leerlingen op voor feestjes, speurtochten en klassenfoto’s. En tussen al die outfits viel er eentje wel heel erg op: die van Jesslyn van der Vaart.

De liefste heks van allemaal

Op de foto, gedeeld door Polman in haar Instagram-story, poseert Jesslyn trots als heks, in een zwart-paars jurkje vol glitters, met een hoge puntmuts op haar hoofd en een oranje pompoenemmer in haar hand.

Een spin siert haar op wang, haar lippen zijn paars gestift en naast haar staan de verschillende pompoenshoofden die het plaatje compleet maken. Met haar brede glimlach en glinsterende outfit is Jesslyn eerder een schattige heks dan een enge.

i Dochter Jesslyn verkleed als heks tijdens Halloween. ©Instagram

Trots op zijn kleine heks

Ook Van der Vaart zal met trots naar de foto hebben gekeken. De oud-topvoetballer is inmiddels al jaren actief als analist bij NOS en Ziggo Sport en woont samen met Polman in Roemenië. Ondanks hun drukke levens weet het stel hun gezin altijd op de eerste plaats te zetten.

Van der Vaart bracht onlangs zijn boek 'Alles op intuïtie uit', waarin hij openhartig terugblikt op zijn carrière en leven. Over Jesslyn spreekt hij altijd met warmte en trots én deze Halloween-foto laat precies zien waarom.

Trotse moeder na sportieve opsteker

Polman deelde het beeld van Jesslyn trots met haar volgers. En terecht: na een drukke periode bij Rapid Bucuresti kan de handbalster duidelijk genieten van een vrolijk moment buiten het veld. Haar ploeg boekte afgelopen weekend een verrassende overwinning op het nog ongeslagen Corona Brasov, waardoor de stemming weer helemaal omsloeg.

Voor Polman is het een welkome opsteker in een seizoen dat tot nu toe wisselvallig verliep. De Nederlandse international en oud-wereldkampioene is nog altijd een bepalende speelster bij Rapid, maar moest de laatste tijd alle zeilen bijzetten om de club op koers te houden. Het lachende gezicht van Jesslyn zal dan ook meer hebben betekend dan zomaar een Halloweenmoment, een kleine herinnering dat er naast topsport ook plek is voor plezier.