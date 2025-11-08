Tophandbalster Estavana Polman deelt zeer verdrietig nieuws

De hond van tophandbalster Estavana Polman en voormalig topvoetballer Rafael van der Vaart is overleden. Dat blijkt uit verdrietige foto’s die Polman op Instagram heeft gedeeld. De hond was al onderdeel van het gezin toen dochter Jesslynn (inmiddels 8) werd geboren.

In haar verhaal op Instagram deelde Polman zaterdag drie foto’s van de viervoeter. Op de eerste is te zien hoe het hondje op de bank ligt, waarbij de handbalster een veelzeggende ster-emoji heeft geplaatst. Op de tweede foto zijn de hond en dochter Jesslynn als baby samen te zien. Op de derde foto zijn de viervoeter en Jesslynn opnieuw samen te zien. Polman plaatste hierbij twee emoji’s: een ster en een verdrietig gezichtje.

Polman woont samen met Van der Vaart en dochter Jesslynn in Roemenië, waar de handbalster sinds 2022 actief is bij Rapid Bucuresti. De twee hebben sinds 2016 een relatie. Naast Jesslynn heeft Van der Vaart nog een zoon (Damían, 19) uit zijn eerdere relatie met Sylvie Meis. Damían speelt tegenwoordig bij Ajax en maakte onlangs zijn eerste doelpunt voor Ajax onder 19. Dat deed hij in de Youth League tegen Tottenham Hotspur.

Roemenië

De jonge Van der Vaart woont dan ook in Nederland, waar hij hoopt in de voetsporen van zijn vader te treden als profvoetballer. Polman woont met Rafael van der Vaart hoofdzakelijk in Roemenië, maar is ook regelmatig in Nederland.

WK in eigen land

Zelf neemt Polman het zondag met haar Roemeense club Rapid Bucuresti op tegen het Duitse Bensheim-Auerbach in een Europees duel. Binnenkort speelt Polman met de Nederlandse handbalsters ook het WK in eigen land. De definitieve selectie moet nog worden bekendgemaakt, maar alles wijst erop dat zij wordt opgeroepen. Met Nederland werd ze in 2019 al eens wereldkampioen.