De Nederlandse handbalsters zijn bezig aan één van de mooiste toernooien uit hun loopbaan: het WK in eigen land. Nederland en Duitsland zijn tot en met zondag 14 december de twee gastlanden voor het toernooi. Estavana Polman, Lois Abbingh, Angela Malestein en hun teamgenoten gaan voor eigen publiek op jacht naar hun tweede wereldtitel. Bekijk hier het programma van de Nederlandse handbalsters.

Het is de derde keer dat het WK in ons land wordt gehouden. Eerder was dat het geval in 1971 en 1986, maar dit is de eerste keer dat Nederland en Duitsland het toernooi samen organiseren. De wedstrijden worden in vijf verschillende speelsteden afgewerkt, waarvan er twee in Nederland liggen: Rotterdam en Den Bosch. Dortmund, Stuttgart en Trier zijn de Duitse locaties.

Het is op voorhand al duidelijk dat de Nederlandse handbalsters, die in 2019 hun enige wereldtitel pakten, al hun wedstrijden hoe dan ook in Rotterdam Ahoy gaan spelen. Daar is plek voor 9.000 toeschouwers. Het is daarmee de grootste speellocatie van allemaal en dus worden uiteindelijk ook de halve finales en finale in Rotterdam gespeeld.

Speelschema Nederland

Nederland zit in groep E en begon het WK op vrijdag 28 november met een overwinning op Argentinië. Oranje rekende daarna ook af met Egypte en is al zeker van de volgende ronde. De afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk is desondanks belangrijk, want alle gewonnen punten worden meegenomen naar de hoofdronde. De Oostenrijkse vrouwen worden gecoacht door Monique Tijsterman. Zij speelde zelf in het verleden voor Nederland en was in 2021 nog bondscoach van Oranje op het WK.

Hoewel er maar één land sneuvelt, is het van groot belang om alle duels te winnen in de eerste ronde, want de resultaten tegen de twee teams uit de eigen poule die ook doorgaan, neem je mee naar de volgende ronde. Oostenrijk is net als Nederland al door en dus is het duel van dinsdag van groot belang.

In de volgende ronde worden de drie beste ploegen uit de groep van Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F, waar regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen, Tunesië en China in zitten. Oranje speelt dan tegen de drie teams uit de andere groep en de twee beste landen van de totale poule gaan vervolgens door naar de kwartfinales. Dan begint eindelijk de knock-outfase en op zondag 14 december is uiteindelijk de finale in Rotterdam.

Programma Nederland op WK handbal

Eerste ronde

Nederland - Argentinië 32-25

Nederland - Egypte 37-15

Nederland - Oostenrijk (dinsdag 2 december, 20.30 uur)



Nu Nederland zeker is van de tweede ronde, speelt het op donderdag 4, zaterdag 6 en maandag 8 december nog drie keer. In de knock-outfase zou Nederland op woensdag 10 (kwartfinale), vrijdag 12 (halve finale) en zondag 14 december (finale) in actie komen.



Alle wedstrijden van Nederland worden in Rotterdam gespeeld.

Welke zender?

Het WK handbal voor vrouwen is live te volgen via Viaplay. De streamingsdienst heeft de rechten voor EK's en WK's, dus moet je daar zijn voor de duels. Wedstrijden van de Nederlandse handbalsters werden eerder ook uitgezonden via Ziggo Sport en de NOS, maar dat is tijdens het WK dus niet het geval.

Sportnieuws.nl-podcast over WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.