De Oranje-handbalsters zijn er niet in geslaagd de WK-finale in eigen land te bereiken. In een uitverkocht en kolkend Rotterdam Ahoy bleek topfavoriet Noorwegen uiteindelijk een maat te groot. Vooral na rust maakte de Olympisch kampioen het verschil, waardoor de droom van een eindstrijd in eigen land uiteen spatte (25-35).

In de eerste helft hield Oranje lange tijd gelijke tred met de Noorse grootmacht. Na een nerveuze start, waarin Noorwegen via snelle aanvallen en afstandsschoten een vroege voorsprong nam, knokte Nederland zich knap terug. Met name Estavana Polman nam het voortouw in de aanval en zorgde samen met Housheer en Larissa Nüsser voor belangrijke treffers. De sfeer in Ahoy hielp Oranje zichtbaar, maar telkens wanneer Nederland leek aan te haken, had Noorwegen een passend antwoord klaar.

Aan Noorse zijde drukte vooral Henny Reistad haar stempel op het duel. De sterspeler van de Olympisch kampioen was vrijwel ongrijpbaar en bleef scoren vanuit alle posities. Ook in ondertal hield Noorwegen stand, terwijl Nederland moeite had om grote kansen af te dwingen tegen de fysiek sterke verdediging. Richting het einde van de eerste helft sloegen de Scandinaviërs een gaatje en liep de marge op tot vier doelpunten: 14-18 bij rust.

Angstgegner opnieuw boosdoener voor Oranje

Noorwegen liet opnieuw zien waarom het al jaren als angstgegner van Oranje geldt. Vooral tussen 2015 en 2018 liep Nederland op grote toernooien herhaaldelijk stuk op de Scandinaviërs, en ook in Ahoy bleek hoe lastig het is om definitief met dat verleden af te rekenen. Na de pauze voerde Noorwegen het tempo verder op en strafte het Nederlandse fouten direct af, waardoor het verschil in korte tijd opliep.

De ploeg van bondscoach Henrik Signell kwam aanvallend nauwelijks nog tot uitgespeelde kansen en zag hoe de Noren steeds effectiever werden in de omschakeling. Time-outs en wissels brachten geen ommekeer; het verschil liep zelfs op tot tien doelpunten. Henny Reistad drukte haar stempel op de wedstrijd met tien treffers en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Ondanks de ruime achterstand bleef Oranje vechten en gesteund door het publiek probeerde het nog een laatste keer aan te zetten, maar de efficiëntie ontbrak en Noorwegen speelde de wedstrijd koelbloedig uit.

Oranje strandt met zicht op de finale

Daarmee strandt Oranje in de halve finale en blijft de WK-finale in Ahoy buiten bereik. Nederland speelt zondag om 14.30 uur nog om het brons tegen Frankrijk. Voor Estavana Polman en Lois Abbingh betekent dat het laatste optreden in Oranje, aangezien zij na dit WK een punt zetten achter hun interlandcarrière.

Wie kroont zich tot wereldkampioen?

Noorwegen plaatst zich met de zege voor de WK-finale, die zondag om 17.30 uur wordt gespeeld tegen Duitsland. De Duitsers versloegen eerder op de avond titelverdediger Frankrijk met 29-23. In een intens en fysiek duel nam Duitsland na rust definitief afstand, met Antje Döll als uitblinker en keepster Katharina Filter in een hoofdrol. Frankrijk raakte na een rode kaart de controle kwijt, waarna de Duitse finaleplek niet meer in gevaar kwam.

