Rafael van der Vaart is 'onbeschrijflijk trots' op zijn partner Estavana Polman. De Nederlandse nam zondag afscheid van Oranje met de troostfinale op het WK handbal en de oud-voetballer was daar natuurlijk bij. Een dag later spreekt hij zijn waardering uit voor Polman.

Polman kondigde voor het WK handbal in eigen land aan dat het haar laatste zal zijn als international van Oranje. De troostfinale van zondag was dan ook haar laatste in het Nederlands elftal shirt. Oud-voetballer Van der Vaart was aanwezig bij het 33-31 verlies tegen de Fransen en deelde al op zijn Instagram-story dat hij trots was op Polman. Eerder sprak hij zich ook al uit over hoe de handbalster hem in zijn privéleven hielp met bijvoorbeeld het contact met zijn ex-vrouw Sylvie Meis.

'Zij is groter dan de sport'

De 42-jarige oud-voetballer vertelt een dag na het interlandpensioen van Polman dat hij 'onbeschrijflijk trots' is op zijn vriendin. Qua spel is hij al jaren onder de indruk van wat het Nederlandse handbalicoon laat zien. Vooral de halve finale tegen Noorwegen schitterde Polman, aldus Van der Vaart. Die wedstrijd werd wel verloren, maar Polman liet zien het nog altijd in zich te hebben. "Als je tegen zo’n topland nog zo kan schitteren, dan snappen mensen zelf wel waarom zij de beste speelster van de wereld is geweest", zo vertelt Van der Vaart tegenover De Telegraaf.

Van der Vaart raakt niet uitgepraat over hoe trots hij is en hij noemt Polman zelfs 'groter dan de sport'. "Ze wilde niets liever dan zich nog één keer laten zien aan het eigen publiek. Ze had er heel veel zin in en was nog nooit zo gebrand geweest om brons te winnen. Al merkte ik ook dat ze echt wel bezig was met dat het de laatste was. Ik zeg dit totaal niet om arrogant te doen, maar voor mij is zij groter dan de sport. Of je liefhebber van handbal bent of niet, de mensen kennen haar. Zij heeft echt iets achtergelaten voor de sport en dat is denk ik het allermooiste."

Begrip voor keuze