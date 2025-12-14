Rafael van der Vaart was zondag aanwezig bij het afscheid van zijn vriendin Estavana Polman. Zij speelde haar laatste wedstrijd als handbalinternational, waarin ze de troostfinale op het WK verloor met Oranje. Hij deelde beelden op Instagram, evenals Polmans stiefzoon Damian.

Polman speelde aan het begin van het WK haar 200e interland en de verloren troostfinale tegen Frankrijk bleek haar laatste. De 33-jarige tophandbalster sluit dus af zonder extra medaille, maar aan WK-prijzen in haar carrière is geen gebrek. Ze won alle kleuren één keer (goud in 2019, zilver in 2015 en brons in 2017).

Daar had vandaag dus nog een bronzen plak aan toegevoegd kunnen worden, maar zover kwam het niet. Onder toeziend oog van Van der Vaart verloor Nederland met 33-31. Desondanks was hij 'trots' op zijn vriendin, zo zagen we in een video op zijn Instagram Story.

Goed contact tussen de families

Niet alleen vriendlief bleek trots op Polman, ook stiefzoon Damian (19) zei in zijn stories proud te zijn. De tophandbalster heeft een goede band met de echte moeder van Damian, Sylvie Meis. "Estavana heeft ervoor gezorgd dat ik weer heel goed contact heb met Sylvie", zei Van der Vaart senior bij Vandaag Inside. "Ik ben daar heel trots op en Damian is daar ook erg blij mee."

'Heel bijzonder'

Polman sprak na afloop van de verloren troostfinale met Sportnieuws.nl over dit toernooi in Rotterdam en haar interlandcarrière. "Dat je dit mag afsluiten met familie op de tribune en al die mensen die je jarenlang hebben gevolgd… dat is heel bijzonder."

Op de wedstrijddag merkte Polman al dat alles anders voelde dan normaal. "In de bus dacht ik: dit is de laatste keer. De laatste warming-up, de laatste keer het volkslied. Allemaal van die stomme laatste keren, maar opeens voel je ze wél." Overigens werd Polman verkozen tot speelster van de wedstrijd. Ook Lois Abbingh nam na de wedstrijd tegen Frankrijk afscheid als Oranje-international.