Nederland is in de ban van het WK handbal in eigen land. De vrouwen staan in de kwartfinale tegen Hongarije. 'We' hopen natuurlijk dat we het kunstje van 2019, toen Nederland voor het eerst wereldkampioen werd, kunnen herhalen. Rafael van der Vaart maakt als partner van handbalicoon Estavana Polman het toernooi van dichtbij mee en dat doet geregeld wat met hem.

De ex-topvoetballer was dinsdagmiddag te gast in het programma Tijd voor Max, net als voormalig tophandbalster Tess Lieder. Uiteraard komt het WK-succes van de handbalsters nu ter sprake. Het presentatieduo merkt op dat Van der Vaart, die er afgelopen weekend bij was om het team van Polman te steunen, op de tribunes niet anders kon doen dan machteloos toekijken. "Ik kan ook niet handballen", grapt de voormalig middenvelder tot hilariteit van de talkshowtafel.

Laatste toernooi van Polman

Vervolgens wordt het gesprek wat serieuzer. De 109-voudig international weet immers hoe bijzonder het toernooi voor Polman en Nederland is. De 33-jarige handbalster zwaait na dit toernooi af als international. In het vervelendste scenario verliest Oranje van Hongarije in de kwartfinale en zit de carrière van Polman bij Oranje er woensdag op. Wint Nederland, dan wacht de halve finale en de (troost)finale. "Het is haar laatste toernooi, dus het is wat eenzaam maar ik hoop niet dat ze verliest", stelt Van der Vaart. "Ze mag nog een weekje wegblijven."

Tranen na WK-winst Polman

Maandagavond zag Van der Vaart hoe de Nederlandse vrouwen op prachtige wijze wonnen van regerend kampioen Frankrijk. "Ze speelden een geweldige wedstrijd. Dat moet vertrouwen bieden." Daardoor gaan de gedachten ook terug naar eerdere WK's van Polman en co. "Ik heb veel toernooien gezien... In Japan, 2019... Dat was ongelooflijk kippenvel." Het zorgde voor hevige emoties bij Van der Vaart. "Toen heb ik ook gehuild. Dat vond ik zo mooi, dat was echt geweldig. Als dat hier (in Nederland, red.) nog een keer gebeurt, dan hoef je me niet te bellen."

Polman stopt weliswaar als international, maar gaat als speelster nog wel even door bij haar team Rapid Bucuresti. Van der Vaart weet nog goed hoe hij definitief stopte als voetballer en vervolgens te maken kreeg met het zwarte gat na een topsportloopbaan. "Ineens kun je alles doen wat je wil en dan ben je best wel zoekende. Ik denk dat ze dat misschien een beetje onderschat."

Voor het zo ver is, wacht hoe dan ook het kwartfinaleduel met Hongarije. De wedstrijd vindt woensdagavond vanaf 18.00 uur plaats en de winnaar gaat dus naar de halve finale. Oranje wordt overigens gesteund door koning Willem-Alexander.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.