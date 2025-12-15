Tophandbalsters Estavana Polman en Lois Abbingh zaten maandag in de studio van Vandaag Inside. Beide speelsters zwaaien na het WK handbal, waarop Oranje vierde werd, af als international.

Presentator Wilfred Genee stipte aan dat het bij het WK in eigen land en Duitsland "net niet is gelukt". Dat beaamden de vrouwen, want plek vier was uiteraard niet het doel. Toch krijgen ze een applaus, want volgens Genee hadden ze "alles gegeven."

B-sport

Daarna mocht Johan Derksen zijn zegje doen. De voormalig profvoetballer zei: "Het is voor mij een B-sport, maar ik heb met plezier gekeken. Er gebeurt op elk moment wat, je verveelt je niet. Ja, het is een B-sport. Als het aan A-sport was, dan was het elk weekend op televisie. Maar het is hartstikke leuk en die meiden gaan erin als kerels. Noorwegen is beter en daar moet je je bij neerleggen."

Regerend olympisch kampioen Noorwegen werd zondag ook wereldkampioen. Abbingh erkent dat Noorwegen 'echt een stuk beter' is. "We hadden geen kans. Frankrijk was te doen geweest", zo verwijst ze naar de pot om de bronzen plak. "Het kon alle kanten op gaan. Verlenging. Mooi om te zien, maar voor ons was het aan het einde balen."

Ladies Night op de maandagavond bij Vandaag Inside! 🤩#vandaaginside pic.twitter.com/nVohFtutmh — Vandaag Inside (@vandaaginside) December 15, 2025

De vrouwenploeg heeft na het toernooi wel nog een feestje gevierd in De Vrienden Live. "Het was een latertje", zegt Polman.

Koekoek

Genee vindt het dan tijd voor 'de koekoek', het moment waarop gasten die voor de eerste keer aanwezig zijn hun hoofd door een gat moeten steken en koekoek roepen. "Je wilde niet eigenlijk, maar we vinden toch dat om jullie onderdeel te laten worden...", zo leidt Genee in. Polman was al eens te gast, maar toch doet ze mee met haar maatje.

"Wat goed!", juicht Genee, terwijl zijn nummer Koekoek wordt afgespeeld.

Afscheid van Oranje

Handbalsters Lois Abbingh en Estavana Polman hadden graag met een bronzen medaille afscheid genomen van het Nederlands team, maar een trots gevoel over het 'knokken en vechten tot het einde' van Oranje verdrong de teleurstelling.

"Een medaille was voor ons heel speciaal geweest, maar ik gunde het iedereen in het team", zei Abbingh bij Viaplay na de nederlaag tegen Frankrijk (31-33) in de troostfinale van het WK in Rotterdam. "We hebben dit hele toernooi supergeknokt en hadden onszelf kunnen belonen, maar dat is helaas niet gelukt", aldus de 33-jarige Groningse, die na 241 interlands en 930 treffers stopt.