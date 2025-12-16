De Nederlandse handbalsters speelden erg sterk tijdens het WK in eigen land, maar toch eindigde het toernooi enigszins in mineur door de verloren strijd om het brons. Oranje moest ook nog eens afscheid nemen van sterkhouders Lois Abbingh en Estavana Polman. Ervaringsdeskundigen Naomi van As en Ellen Hoog denken dat het een groot verlies is voor de Nederlandse ploeg.

Nederland won alle zes de groepswedstrijden op het WK en schakelde in de kwartfinales Hongarije uit, maar in de halve finales viel de droom van een titel in eigen land in duigen tegen topfavoriet Noorwegen. Er restte vervolgens enkel nog de strijd om het brons tegen Frankrijk. Dat land had Oranje eerder in het toernooi nog verslagen, maar in de troostfinale waren de Françaises na verlenging juist te sterk.

Voor Polman en Abbingh was het WK hun laatste kunstje in Oranje en ex-tophockeyster Hoog denkt dat zij gemist gaan worden: "Toch wel twee iconen van het handbal. Polman is gewoon een publiekstrekker. Super veel energie en ze kan echt een wedstrijd openbreken. En Abbingh was meer een beetje een spelverdeler, de captain, tactisch supersterk en daar keek het team ook wel naar als ze onder druk kwamen te staan. Dus ik denk dat zij hen wel echt heel erg gaan missen en dat de Nederlandse fans ook die twee heel erg gaan missen. En dan denk ik vooral Polman, want dat is echt het gezicht van het handbal geweest."

Nieuwe boegbeelden nodig

Van As ziet dat er nu een leegte ontstaat: "Ze moeten er nu in het handbal voor gaan zorgen dat er nieuwe boegbeelden gaan komen en dat er meiden in dat team gaan opstaan waar de jeugd weer tegenop kan kijken en waar de tv kijker denkt: oh leuk, ik ga handbal kijken vanavond."

Haar kompaan is het daarmee eens en denkt dat er meer nodig dan een WK in eigen land: "Dit toernooi heeft natuurlijk super geleefd in Ahoy. Dat was wel echt heel vet om te zien. De tribunes helemaal vol. Veel lawaai en veel Oranje-fans. Maar goed, dat moet je inderdaad wel weten te vasthouden. En ik denk dat in zo'n team het altijd belangrijk is dat er bepaalde speelsters opstaan en de boegbeelden van het team worden."

"Ik denk dat het ook belangrijk is dat dat daar de ruimte voor is", vult Van As aan. "Dus dat er wordt geaccepteerd dat sommige spelers misschien anders zijn, met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en dat er dus geen afgunst en jaloezie is vanuit het team zelf. Maar ook dat de begeleiding dat accepteert. Dat is ook nodig omdat je gewoon je sport populair wil houden."

Vergelijking met hockey

De twee trekken ook de vergelijking met hun eigen sport, waar dat volgens Hoog niet helemaal goed is gegaan. "Natuurlijk waren er bij ons toen in onze tijd ook een aantal opvallende speelsters en daarna is dat een beetje weggeëbd. Ook omdat het begeleidingsteam dat tegenhield. Die wilden niet dat één of twee speelsters elke keer maar weer voor de camera kwamen. Ze zeiden echt bewust: nee, die is gister al geweest, doe nu maar iemand anders. Waardoor uiteindelijk die toernooien echt minder leefden in Nederland dan daarvoor."

"Je hebt gewoon iconen nodig in je sport. Dat heeft ook verder niks met de prestatie van de ploeg te maken. Dat doe je natuurlijk met z'n allen, maar je hebt gewoon je hebt gewoon aandacht nodig als sportploeg zijnde", sluit Van As af.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk volop aandacht voor het WK handbal, met het afscheid van Estavana Polman en Lois Abbingh én de rel rond de Noorse speelsters. Verder de World Cup schaatsen in Hamar en het merkwaardige interview met Feyenoord-coach Robin van Persie. Luister de aflevering in je favorieten podcastapp.