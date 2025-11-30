De Zweedse handbalvrouwen spelen dit WK voor goed gevulde tribunes, maar in de perszaal is het bij de persconferenties akelig stil. Dat levert nogal wat ongemakkelijke momenten op.

Normaliter zijn de Zweedse handbalsters gewend om hun groepswedstrijden op het WK voor slechts een paar honderd toeschouwers te spelen, tenzij Zweden het toernooi zelf organiseert of tegen het gastland speelt.

Maar aan het begin van dit WK konden de Zweedse dames op aardig wat steun vanaf de tribunes rekenen. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Tsjechië was het officiële toeschouwersaantal 2.120, en tegen Cuba stond de teller zelfs op 5.257.

De Zweedse bondscoach Tomas Axnér was hier erg blij mee. "Het was een fantastische sfeer in de arena voor dit type wedstrijd. Daar zijn we niet echt mee verwend. Wat mij betreft mogen de Duitsers wel vaker dingen organiseren. Hier komen tenminste mensen kijken", zo vertelde hij aan Sportbladet.

Lege persruimte

Maar zo vol als het op de tribunes zit, zo leeg is het in de persruimte tijdens de persconferenties na afloop van de duels van Zweden. Bij de twee verplichte persconferenties die Axnér samen met de coach van de tegenstander heeft gehouden na de eerste twee wedstrijden, was er geen enkele journalist in de zaal. Alleen rijen met lege stoelen en twee vrijwilligers van de Duitse WK-organisatie die zaten te luisteren.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Er waren wel journalisten aanwezig bij de duels, maar tijdens de persconferenties stonden die in de mixed zone om speelsters te interviewen. Het bezorgde aardig wat ongemak.

'Zinloos'

De Zweedse bondscoach werd gevraagd naar het gebrek aan belangstelling bij de persconferenties. "Ik doe gewoon wat mij wordt opgedragen. We zitten daar, maar er is niemand. Ik weet niet of het ergens wordt uitgezonden en wie er dan kijkt. Ik ga er maar vanuit dat ik tegen een camera praat. Ik ga er vanuit dat iemand het bekijkt, anders voelt het behoorlijk zinloos."

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.