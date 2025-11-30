Het WK handbal voor vrouwen is begonnen en Nederland is uitstekend van start gegaan. In eigen land werd vrijdag Argentinië overtuigend verslagen en deze zondag wacht Egypte. Een dag voor de wedstrijd oogden twee ervaren krachten van het Nederlandse team bijzonder ontspannen.

Het duo is bezig aan het laatste kunstje voor Nederland. Enkele weken geleden maakten ze bekend na dit toernooi te stoppen met het spelen van interland. Polman gaat voorlopig nog door bij haar ploeg Rapid Bucuresti, Abbingh houdt er als haar contract bij Borussia Dortmund deze zomer afloopt definitief mee op.

Het is dus nog even genieten van het duo in Oranje. Tegen Argentinë (32-25) was het begin van het WK uitstekend. In de voorrondes wacht zondagavond Egypte. Een dag voor de wedstrijd ontspanden de twee routiniers samen met ouderwets vermaak.

Druk aan het puzzelen

Polman filmde Abbingh die druk aan het puzzelen was. Het betrof een puzzel met duizend stukjes en het was duidelijk dat er al veelvuldig aan gewerkt was. Polman legde namelijk hét moment vast dat Abbingh het laatste stukje plaatste. "Nou Lois, daar gaan we."

Niet geheel verrassend lukt het Abbingh om met het allerlaatste stukje de puzzel compleet te maken. Vervolgens klinkt er wat gejuich en maakt Abbingh een paar juichgebaren.

i Lois Abbingh maakt haar puzzel compleet, Estavana Polman filmt het moment © Instagram

Tweede WK-wedstrijd

Hopelijk kan dat zondagavond ook. Dan speelt Oranje het tweede duel in Groep E. Na de prima overwinning tegen Argentinië wacht nu Egypte. De wedstrijd vindt plaats om 20.30 uur. Dinsdag wacht het laatste groepsduel tegen Oostenrijk.

Drie van de vier landen gaan door naar de volgende ronde. Nederland staat er dus goed voor, maar het is van groot belang om alle duels te winnen. Je neemt de resultaten tegen de teams uit je eigen poule mee naar de volgende ronde. De drie teams uit de groep met Nederland worden dan samengevoegd met groep F, waar nu Frankrijk, Polen, Tunesië en China in zitten.

In de volgende ronde speelt Nederland dan weer drie duels, waarna het bij de beste twee teams van de zes moet eindigen. Dan plaats je je voor de knock-outfase, met hopelijk de finale van 14 december in Rotterdam als eindpunt.

