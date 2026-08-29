Xan de Waard is officieel tophockeyster af. Haar laatste wedstrijd eindigde helaas in mineur: Oranje verloor de WK-finale in eigen land van Argentinië. Toch overheerst er maar één gevoel bij de afzwaaiende speelster na afloop.

In haar carrière won De Waard alles wat er te winnen valt. Met de Nederlandse hockeysters won ze meerdere Europese en wereldtitels. Bovendien kreeg ze tweemaal de olympische gouden medaille omgehangen, in 2020 en 2024. De oud-speelster van SCHC werd in 2023 en 2025 zelfs verkozen tot beste hockeyster ter wereld. De finale was haar 252ste interland in totaal.

Trots overheerst

De 30-jarige De Waard was ook dit hele toernooi van Oranje belangrijk, maar kon dus geen afscheid nemen met de felbegeerde wereldtitel. Na shoot-outs was Argentinië te sterk. Zelf was de middenvelder niet echt bezig met haar laatste duel. "Als het fluitsignaal gaat voor de wedstrijd, dan ben je gewoon bezig met een wedstrijd en niet met wat het voor mij allemaal doet", vertelde ze na afloop aan Sportnieuws.nl.

Ondanks de teleurstelling kijkt De Waard met een goed gevoel terug op het toernooi. "Ik ben gewoon heel trots. Dat overheerst wel. Trots op iedereen. Op iedereen van het team en ook de meiden die gewoon durven op te staan bij zo'n shoot-out. En op Anne (Veenendaal, red.) die gewoon ook heel goed keept en zoveel voor ons tegenhoudt", vertelt ze. "Dus overheerst de trots. Maar ook wel een beetje die teleurstelling, want ik had hier natuurlijk liever met goud gestaan."

De finale was zelf een bijzonder schouwstuk waarin eerst Oranje lang de overhand had, maar Argentinië na rust steeds sterker werd. "Het voelde wel alsof we domineerden, in de eerste helft. Alleen de tweede helft, tsja, we werden toch echt naar achter geduwd", zo zag ook De Waard zelf. "Dan krijgen we ook acht strafcorners tegen. Dan wordt het heel moeilijk om te blijven verdedigen."

Op reis met geliefde

In aanloop naar haar laatste kunstje werd De Waard al veelvuldig in het zonnetje gezet. De komende tijd zal de 30-jarige De Waard het wat rustiger aan doen. Zondag zal ze nog aandachtig toeschouwer zijn bij haar vriend Terrance Pieters, die met Nederland de troostfinale speelt.

Daarna vertrekken ze samen voor een bijzondere reis naar Australië. Bij terugkomst mag Pieters weer aan de bak richting het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse, maar voor De Waard breekt er dan een nieuwe fase aan.