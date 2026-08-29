De Nederlandse hockeyvrouwen hebben naast een historische vierde wereldtitel op rij gegrepen. Lang leek Oranje op een nipte zege af te stevenen, maar na een late gelijkmaker van Argentinië werd het shoot-outs. Daarin toonden de Zuid-Amerikanen zich koelbloediger, waarmee zij het WK dus winnen.

Voorafgaand aan het toernooi in Nederland en België was dit al de gedroomde finale. Oranje en Argentinië vochten de afgelopen jaren meerdere finales uit op het heetst van de strijd. Ook op zaterdag in het Wagener Stadion in Amstelveen waren de nummers 1 en 2 van de FIH-wereldranglijst enorm aan elkaar gewaagd.

Tam begin

Zoals wel vaker voorkomt bij grote finales, oogde de wedstrijd in de beginfase nog wat tam. Beide landen speelde vrij voorzichtig, al was het Oranje dat via Pien Dicke al na een paar minuten op voorsprong kon komen. Zij stuitte echter op de Argentijnse goalie Cristina Cosentino, die zich ontpopte tot ware plaaggeest van Nederland.

Uiteindelijk werd de Argentijnse ban pas op slag van rust gebroken. Met minder dan een minuut te gaan kreeg Nederland de eerste strafcorner en uiteraard ging topscorer Yibbi Jansen achter de bal staan. Met een verwoestende sleeppush maakte ze haar achtste treffer op dit WK en zette ze Oranje op voorsprong: 1-0.

Na rust onder zware druk

Na rust wilden beide coaches er vol voor blijven gaan. Dat leidde ertoe dat Argentinië Oranje in het derde kwart vol onder druk zette en zelfs een aantal strafcorners en grote kansen kreeg. Het was aan keepster Anne Veenendaal te danken dat er geen tegengoal viel. Aan de andere kant hield ook Cosentino nog meerdere schoten uit haar doel.

In het vierde kwart ging Argentinië zelfs nog aanvallender spelen. Daardoor vielen er ook steeds meer ruimte voor de Oranje-hockeysters. Toch lukte het maar niet om de bevrijdende tweede goal te maken. Onder meer Frederique Matla en Marijn Veen kregen goede mogelijkheden, maar zagen de bal er niet ingaan. De immense druk van Oranje leidde tot meer en meer kansen en strafcorners van de bezoekers. Op vijf minuten van het eind ging er dan toch eentje raak. Maria Granotto maakte de 1-1 en dus kwam het allemaal aan op shoot-out, net als in de olympische finale die Oranje won van China.

Shoot-outs

Oranje kon bij de shoot-outs vertrouwen op Veenendaal, die gold als een ware specialiste. Maar nadat Pien Sanders en Felice Albers allebei misten, en Argentinië twee keer scoorde, zag de situatie er plots erg slecht uit. Veen scoorde haar shoot-out wel, maar zag daarna ook Freeke Moes ook stuiten op Cosentino. Dus werd het match-point voor Argentinië en die werd benut. Daarmee wordt Oranje dus teleurstellend tweede na een verder sterk WK. De Argentijnse speelsters winnen de derde WK-titel ooit.

Geen historische titel voor De Waard

Zodoende grijpt Oranje dus naast de historische vierde titel op rij, wat nog geen enkel land ooit gelukt was. Nederland blijft steken op drie, wat het oude record was. Ook in de jaren '80 en '90 lukte dat al eens.

Voor aanvoerster Xan de Waard werd het dus een teleurstellend afscheid. Zij speelde haar laatste duel als tophockeyster, maar moet dus genoegen nemen met de tweede plek. In aanloop naar het WK gaf ze wel al aan dat het resultaat van dit toernooi 'niks af zou doen aan haar carrière'.