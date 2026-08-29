Janneke Schopman groeide als international van Oranje uit tot een waar hockeyicoon. Na haar loopbaan ging ze aan de slag als trainer en in die functie was ze ook aanwezig op het WK in Amstelveen en Waver. Dat verliep echter teleurstellend voor het hockeyicoon en dat heeft grote gevolgen voor haar.

In haar lange loopbaan kwam Janneke Schopman tot liefst 212 interlands voor Oranje. Met het Nederlands elftal won ze alles wat er te winnen valt: Europese titels, de wereldtitel in 2006 én als kers op de taart de olympische titel in 2008. Ze won bovendien talloze prijzen als speelster van grootmacht Den Bosch. Met genoeg ervaring op zak besloot ze in 2010 de overstap te maken naar het trainersvak.

Nadat ze al ruim tien jaar als trainer actief was, werd ze eerst assistent bij de Duitse vrouwen en in 2024 gepromoveerd tot hoofdcoach. Dat leidde afgelopen seizoen nog tot een zilveren medaille op het EK. Dit jaar had Schopman als taak om Duitsland eindelijk weer eens aan een succesje te helpen en waar kon dat beter dan op het WK in Nederland en België. Het liep echter uit op een teleurstelling.

Teleurstellend WK

In de eerste poulefase eindigden Schopman en Duitsland nog als tweede achter Argentinië, dat Oranje in de finale treft. In de tweede ronde, de winnaarspoule, ging het echter mis. Het lukte de Duitsers niet om zich te plaatsen voor de beslissende eindfase, de final four.

Uiteindelijk eindigde het land op de zesde plaats, nadat de strijd om plek vijf in de laatste wedstrijd werd verloren tegen India (1-3). Opvallend genoeg heeft India met Sjoerd Marijne ook een Nederlandse bondscoach.

Ontslagen

Door de tegenvallende zesde plek heeft de Duitse bond besloten om Schopman per direct op straat te zetten. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor het resultaat. "Ook al hebben we nu besloten de samenwerking te beëindigen, we nemen met groot respect afscheid van elkaar", meldt Martin Schultze, sportdirecteur van de Duitse hockeybond, op de eigen website. "We bedanken Janneke voor haar werk, haar inzet en haar grote toewijding aan onze vrouwenploeg."