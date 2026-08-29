De finale van het WK hockey eindigde uiteindelijk in een zware deceptie voor Nederland. Oranje leek in de WK-finale tegen Argentinië lange tijd op weg naar goud, maar zag de Zuid-Amerikanen vlak voor tijd langszij komen. In de daaropvolgende shoot-outs trok Argentinië aan het langste eind. Volgens oud-internationals Ellen Hoog en Naomi van As kwam die nederlaag bepaald niet uit de lucht vallen.

Vrijwel heel Nederland ging er al voor het WK vanuit dat de hockeysters wel even goud zouden pakken. Het hele toernooi had het daar ook alle schijn van, want Oranje won elk duel tot de finale. Daarin was Argentinië na een bizarre ontknoping te sterk na shoot-outs. Wel oogde de formatie van bondscoach Raoul Ehren na rust behoorlijk zwak, waardoor de Argentijnse zege er al aan leek te komen.

Gebrek aan overtuiging

Ook tweevoudig wereldkampioenen Naomi van As en Ellen Hoog zagen de bui al hangen. Zeker toen het na een uur speeltijd in een gelijkspel eindigde. "Toen de shoot-outs eenmaal genomen moesten worden, keken we elkaar wel aan", vertelt Van As in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast. "Toen dachten we: oeh... Je hebt ook zelfvertrouwen nodig en echt een goed gevoel. Dat miste ook een beetje tijdens de reguliere speeltijd."

Hoog was het volledig mee eens met haar kompaan. "Ik had tijdens de wedstrijd ook al wel dat ik dacht: 1-1 was eigenlijk een terechte uitslag geweest. En toen het 1-1 werd, dacht ik: nu moeten ze echt oppassen dat ze niet nog een goal om de oren krijgen."

Groot verschil

Beide ex-topspeelsters zagen één duidelijk verschil bij beide landen. "Wij zagen veel meer de wil om te winnen bij die Argentijnen dan bij Nederland vandaag", zo stelt Hoog. "Voorin miste ik echt de overtuiging en die hadden de Argentijnen enorm." De oud-international vindt dan ook dat de Zuid-Amerikanen de titel verdienden. "Ze waren veel handiger, hadden veel meer connectie met elkaar. Ik vind wel dat Argentinië de terechte winnaar is."

Hoog ziet de verloren WK-finale zelfs als onderdeel van een veel groter probleem: ze zag het hele toernooi al dat Oranje niet het niveau haalde dat het normaal aantikt. "Ze misten gewoon een stuk zelfvertrouwen", aldus Hoog. "Tegen België stonden ze ook heel zenuwachtig en nerveus op het veld. Ze gingen gewoon niet met overtuiging die twee wedstrijden in." Dat zag ook Van As. "Het schortte gewoon echt aan de vorm. Elkaar kunnen vinden, die verbinding in het veld."

"Als je kijkt naar het individu hebben te weinig speelsters echt hun niveau gehaald dit toernooi. Op Xan de Waard na vond ik toch te weinig speelsters die opstonden", besluit Hoog haar relaas.

Gouden generatie

Toch doet de verloren WK-finale volgens Hoog en Van As niets af aan de status van deze Oranje-generatie. "Ze zijn olympisch kampioen, Europees kampioen en zestien jaar wereldkampioen geweest", aldus Hoog. "Die status is gewoon ongelooflijk goed. Dat gaat denk ik ook geen land meer evenaren", besluit Van As.