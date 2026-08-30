Het was een wereld van verschil in het Wagener Stadion na afloop van de WK-finale. Aan de ene kant stonden de Oranje-hockeysters uit te huilen bij vrienden en familie, terwijl de Argentijnen er aan de andere kant juist één groot feest van maakten. Dat maakte veel indruk op oud-internationals Ellen Hoog en Naomi van As die vinden dat Nederland op dat vlak nog wel iets kan leren van de Zuid-Amerikanen.

Na afloop van de shoot-outs, die Oranje verloor, was het even wachten op het veld tot de ceremonie. De Argentijnse speelsters besloten om er met de aanwezige fans een groot Zuid-Amerikaans feestje van te maken. Al swingend en dansend genoten de speelsters in de regen van hun reeds behaalde wereldtitel.

'Daar kunnen wij nog wat van leren'

"Die Argentijnen waren aan de overkant van het veld in de regen een feestje aan het vieren met al die supporters die helemaal losgingen en aan het zingen waren", vertelt tweevoudig wereldkampioene Ellen Hoog in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast. "Die speelsters stonden daar eigenlijk pas net toen wij langs het veld liepen. Ik denk dat zij nog wel een uur in de regen hebben gefeest met die supporters."

Volgens Hoog was het een prachtig gezicht. "Dat vond ik wel een mooi moment." Ook haar maatje Van As keek met veel bewondering naar de temperamentvolle fans. "Dit is toch echt iets waar wij wat van kunnen leren als Nederlandse fans", stelt ze. "Bij ons is het allemaal zo keurig en binnen de lijntjes. Je zit op je stoeltje, terwijl die Argentijnse fans op de banken staan, met vlaggen wapperen en de hele wedstrijd zingen."

Cultuurverschil

Er was sprake van een groot cultuurverschil en dat bleef ook bij de aanwezige fans niet onopgemerkt. "Ik kreeg een berichtje van een buurman. Die stond tussen die Argentijnse fans en zijn zoontje vond het een beetje eng", vertelt Van As. "Dat geeft wel weer aan hoe anders de beleving van sport, emotie en passie daar is. We zijn dat in Nederland gewoon niet gewend."

De Argentijnse speelsters beschikten bovendien over de kenmerkende grinta. "Die passie die de supporters hadden vandaag, die hadden die speelsters ook", zo zag Hoog. Ook zij speelde in haar carrière veelvuldig tegen Argentinië. Duels tussen Oranje en de Zuid-Amerikanen zijn inmiddels heuse klassiekers in het mondiale tophockey.

'Ze staken middelvingers op'

De bizarre taferelen van de Argentijnen deden Hoog bovendien denken aan haar eerste toernooi in dat land. Daar maakte ze met Oranje direct kennis met de fanatieke hockeycultuur. "Daar zaten gewoon oma's en opa's die naar ons zaten te schreeuwen, middelvingers naar ons opstaken en dingen gooiden", blikt ze lachend terug. "Wij wonnen toen."

Van As stipt bovendien het belang aan van zulke fans. Voordat die wedstrijd begint, sta je mentaal al één nul achter met het publiek wat gewoon zo achter hun team gaat staan." Ondanks dat er in Amstelveen veel meer Oranje-fans aanwezig waren, hoorde je de Argentijnse fans dus het meest. En al helemaal toen ze Nederland na 16 jaar eindelijk weer eens van de wereldtitel afhielden.