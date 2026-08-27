Felice Albers plaatste zich met de Oranje-hockeysters na een zinderende slotfase voor de finale op het WK hockey. Vlak voor rust viel het publiek in Amstelveen even stil toen Albers naar de grond ging en het uitschreeuwde van de pijn. Na afloop vertelde ze over de pijn die ze toen had en hoe ze daarna gewoon weer door kon spelen.

Zowel het eind van de eerste als van de tweede helft in de halve finale tussen Nederland en België zorgde voor commotie. Vlak voor rust moest eerst een Belgische speelster naar de kant vanwege een bal op haar hoofd. In die tijd scoorde Frederique Matla de enige treffer. Met nog minder dan een minuut te gaan tot de rust ging plots Felice Albers naar de grond. Zij werd op minder dan een meter geraakt op haar onderarm door een harde bal van een tegenstander. De spits bleef vervolgens liggen op de grond, waarna het publiek het ergste vreesde. Een minuut later stond Albers uiteindelijk toch weer op en speelde ze na rust de wedstrijd gewoon uit.

'Hij was zo hard'

Ondanks dat ze zo snel weer opstond, zorgde de harde klap toch voor best wat problemen bij Albers. "Hij was zo hard dat ik er gewoon echt een beetje dizzy van was", vertelt ze na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl. "Gelukkig werd mijn arm ingetaped en kon ik door. En straks ga ik hem wel even ijsen."

Dat de bal op haar arm kwam was een ongeluk, maar had ook te maken met de manier van verdedigen die Oranje-bondscoach Raoul Ehren hanteert. "We hadden gezegd: linkerhand op de grond. Dus ik zat daar met mijn hand en toen boem, kreeg ik die bal erop."

Pijnstilling

Tijdens de pauze moest Albers toch wel het een en ander doen om de tweede helft gewoon uit te spelen. "Ik moest in de rust ook wel even een beetje bijkomen", zo vertelt ze. "En ik heb wat pijnstillers genomen. Toen dacht ik: nou, we gaan er maar voor." Uiteindelijk stonden de tranen zelfs bijna in de ogen van Albers. "Wel een beetje, maar je denkt gewoon: ik moet door."

En zo geschiedde. Na rust had Oranje de handen vol aan België en leek het vlak voor tijd zelfs nog gelijk te worden. Door die treffer ging uiteindelijk een streep, waarmee Albers en haar teamgenoten zich mogen opmaken voor de finale op zaterdag.