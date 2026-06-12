Xan de Waard is een van de grootste namen in het internationale tophockey. Nog even mogen liefhebbers van haar spel genieten. De 30-jarige topspeelster stopt namelijk na dit seizoen. De in Renkum geboren De Waard heeft een uitgesproken mening over het gebrek aan gelijkheid in de sportwereld.

De Waard speelde onder meer bij Wageningen, Kampong en de afgelopen elf jaar bij SCHC. Ze kwam meer dan tweehonderd keer uit voor het Nederlandse team, waarmee ze deze zomer nog het WK in eigen land speelt. Met Oranje kroonde ze zich twee keer tot olympisch kampioen: in 2021 in Tokio en twee jaar geleden in Parijs.

Tweemaal werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, in 2023 en 2025.

Vrouwvriendelijk

In het radioprogramma De Perstribune doet De Waard enkele kritische uitspraken over de verhoudingen binnen de sport. "Topsport is ook niet per se vrouwvriendelijk", constateert ze. Daarna spreekt ze over de speciale aanvoerdersband die De Waard had ontworpen om het gesprek over meer acceptatie op het hockeyveld te stimuleren.

"Ik denk bij de vrouwen heel goed", zo zegt ze over hoe de regenboogkleurige band werd ontvangen. "Iedereen stond er heel erg open voor en wilde luisteren. Ik heb meegemaakt dat er bij de mannen wel wat meer weerstand zit. Mannen denken altijd dat ze het beter kunnen. Dat begint al bij jongetjes van acht."

Jongetjes van acht

De Waard geeft een voorbeeld: "Als je een clinic komt geven, denken ze dat ze beter zijn dan jij. Zelfs beter dan iedereen van het Nederlandse team bij de vrouwen. Dat is de maatschappij waarin ze opgroeien. Je merkt dat daar beweging nodig is. Dan daag ik ze uit. En dan wil ik wel zien hoe goed zij dan zijn."

Afscheid

In mei maakte ze haar afscheid bekend. Ze schreef: "Na zoveel jaren op dit niveau voelt deze zomer als het juiste moment", aldus De Waard. "Het voelt goed zo. Ik heb enorm veel zin in nieuwe dingen, maar eerst nog alles geven in de play-offs met dit geweldige team en deze zomer met Oranje!"

Het WK hockey vindt van 15 tot en met 30 augustus plaats in Amstelveen.

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