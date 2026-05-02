Olympisch kampioene Xan de Waard heeft een ingrijpend besluit genomen over haar hockeycarrière. Ze gaat deze zomer met pensioen. "Het voelt goed zo", schrijft ze in een emotioneel bericht op Instagram.

"Het is mooi geweest, Xan out", begint De Waard haar bericht. De 30-jarige speelster van SCHC beleefde een hoop hoogtepunten in haar carrière. Met haar huidige club won ze in 2023 en 2024 de KNHB Gold Cup. Met Oranje stond ze drie keer op de Olympische Spelen, waar ze in 2020 en 2024 het goud pakte. Bovendien werd ze drie keer wereldkampioen.

'Samen lachen en huilen'

"Van Wageningen, naar Kampong en nu elf jaar SCHC. Ik vond het allemaal prachtig; zware trainingen, vechten in wedstrijden, mooie herinneringen, frustrerende avonden, samen lachen en huilen én natuurlijk heel veel one bounce", vervolgt ze. "Na dit seizoen stop ik, met SCHC en Oranje."

Dankbaar

"Na zoveel jaren op dit niveau voelt deze zomer als het juiste moment. Dankbaar voor alles wat hockey me heeft gebracht", schrijft de Oranje-aanvoerder. "Ik had dit nooit kunnen doen zonder de mensen om me heen. Dank aan alle coaches, trainers, fysio’s, artsen en teamgenoten die in me hebben geloofd, tijd in me hebben gestoken en me beter hebben gemaakt, als hockeyer en vooral als mens."

Ze richt zich ook tot haar dierbaren. "En mijn lieve familie en vrienden, jullie waren er altijd. Ook wanneer ik er zelf niet was. Dankjewel. Het voelt goed zo. Ik heb enorm veel zin in nieuwe dingen, maar eerst nog alles geven in de play offs met dit geweldige team en deze zomer met Oranje."

Liefdevolle reacties

Vanuit de sportwereld wordt liefdevol gereageerd op het besluit, zo laat ex-tophockeyster Naomi van As van zich horen. "Grote Sjaan! Nog even genieten van jouw rushes en skills op het veld", schrijft ze. Ook Oranje-speelsters Freeke Moes en Yibbi Jansen reageren: "De beste, we zullen je missen."