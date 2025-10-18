Afzien en verdienen: de economie van de marathon

De marathon is allang niet meer alleen een sportprestatie. Het is een levensstijl, een stedentrip, een contentmoment en een complete economie. Dat blijkt ook bij de speciale editie van de marathon van Amsterdam op zondag. Waar vroeger de vraag was of je de finish haalde is dat nu: wie verdient eraan?

Komend weekend loopt Amsterdam weer vol met lopers uit meer dan honderd landen. 45.000 startbewijzen, weken geleden al uitverkocht. En dat is geen uitzondering. Van Rotterdam tot Valencia en van Londen tot Tokio: de marathon is al lang geen niche meer.

Economie van ruim 42 kilometer

Een startbewijs kost al snel honderd euro. Tel daar een paar honderd euro aan hotels, schoenen van 250 euro, een sporthorloge en drie gelletjes per uur bij op, en je snapt waarom economen de marathon graag als groeisector zien.

De TCS Amsterdam Marathon levert de stad naar schatting €14 miljoen aan bestedingen op. Maar de echte winst zit in de uitstraling. Van de 45.000 deelnemers komt meer dan de helft uit het buitenland, uit ruim 120 landen. Daarmee is het een van de meest ‘internationale’ marathons van Europa.

Voor Amsterdam is dat goud waard. De stad wil af van het vrijgezellenfeest-imago en mikt op bezoekers die actief, bewust en cultureel geïnteresseerd zijn. Precies dat publiek komt voor de marathon: lopers die hun sport combineren met een stedentrip.

Sponsorrace

Ook merken hebben de marathon ontdekt. Van Tata Consultancy Services in onze hoofdstad tot Bank of America in Chicago: de marathon is hét podium voor bedrijven die vitaliteit, technologie of doorzettingsvermogen willen uitstralen.

De meest invloedrijke speler? Abbott, het gezondheidsbedrijf verbonden aan de World Marathon Majors (Tokio, Boston, Londen, Berlijn, Chicago en New York). Abbott sponsort niet één race, maar de hele serie, alle Grand Slams zo gezegd. Compleet met eigen rankings, verhaal en fans.

De Six Star Medal, bedacht binnen de World Marathon Majors en grootgemaakt door Abbott, is uitgegroeid tot wereldwijd merk. Wie alle zes majors loopt, krijgt een medaille en een digitale badge in de app. Inmiddels hebben 12.000 lopers hem behaald en wachten 200.000 anderen nog. De organisatie werkt aan uitbreiding, met de Sydney Marathon sinds 2023 als kandidaat voor een zevende major. Ook Kaapstad en Shanghai worden genoemd als toekomstige kandidaten.

Van individuele loper naar professioneel team

Waar het ooit om één man of vrouw en een paar schoenen ging, is het tegenwoordig een teamprestatie. Het NN Running Team van o.a. wereldster Eliud Kipchoge is daar het schoolvoorbeeld van: het eerste professionele wegloopteam ter wereld. 70 atleten uit verschillende landen, ondersteund door NN Group, Nike en INEOS. Met eigen voedingsdeskundigen, data-analisten en contentmakers. Het idee? Ontstaan in Nijmegen, bij Global Sports Communication!

Kipchoge is intussen bijna meer icoon dan mens: de man die “No Human Is Limited” veranderde in mondiale marketing. Dat bereikte zijn hoogtepunt in 2019 in, tijdens de INEOS 1:59 Challenge in Wenen. Onder perfecte omstandigheden liep hij als eerste mens ooit onder de twee uur: 1:59:40.De door INEOS gefinancierde race met lasergeleide hazen, speciaal asfalt en uitverkochte Vaporfly-schoenen trok 500 miljoen kijkers en leverde miljoenen aan merkwaarde op voor merken als NN.

Kan het nóg verder?

Maar we zijn er nog niet; het kan altijd verder, gekker en groter. Steeds meer lopers verleggen hun grenzen naar ultraruns: afstanden van vijftig, honderd of zelfs tweehonderd kilometer. In 2024 werden meer dan 2.500 ultraruns georganiseerd, tegenover nog geen 250 aan het begin van deze eeuw. Het aantal unieke deelnemers groeide in dezelfde periode van zo’n 8.000 naar bijna 87.000, goed voor ruim 124.000 finishes in één jaar. En we weten inmiddels: als de deelnemers er zijn, dan volgen de merken en euro’s op de voet.