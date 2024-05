'Mijn huis zou in brand worden gestoken': marathonloper Eliud Kipchoge wordt bedreigd na dood Kelvin Kiptum

Het was verschrikkelijk nieuws toen Kelvin Kiptum, de wereldrecordhouder op de marathon, overleed bij een verkeersongeluk. Online werd zijn concurrent Eliud Kipchoge bedreigd, omdat het verhaal ging dat hij betrokken zou zijn bij het ongeval.

Kipchoge (39) won de afgelopen twee Olympische Spelen goud op de marathon en wilde komende zomer in Parijs voor zijn derde gouden medaille gaan. Kiptum (24) leek zijn grootste concurrent en volgens een aantal internethelden vond Kipchoge het een goed idee om Kiptum dan maar om het leven te brengen.

Kipchoge sprak over 'het slechtste nieuws van zijn leven', toen hij hoorde wat mensen over hem zeiden. De marathonloper zei tegen BBC Sport Africa: "Ik was geschokt dat mensen op socialemediaplatforms zeiden: Eliud is betrokken bij de dood van deze jongen. Dit was het slechtste nieuws ooit in mijn leven."

"Mijn trainingskamp, huis, bezittingen en familie zouden in brand worden gestoken. Het is niet gebeurd, maar het is wel hoe de wereld in elkaar steekt. Mijn grootste zorg was de veiligheid van mijn familie, dat mijn kinderen wat zou overkomen."

Slechtste marathon in jaren

Het greep Kipchoge aan dat zelfs veel van zijn vrienden slecht over hem spraken. Toch moest hij zijn focus houden, zeker omdat hij alleen maar in het openbaar kan trainen. Het lukte hem niet altijd om die focus te houden. Bij zijn laatste marathon, in Tokio, rende hij zijn slechtste tijd sinds 2013. "In Tokio heb ik drie dagen niet kunnen slapen van de zorgen."

Eerbetoon in Rotterdam

De dood van Kiptum kwam als een schok in de atletiekwereld. De Keniaan zou in april eigenlijk meedoen aan de marathon in Rotterdam, maar dat kwam er dus niet van. Hij wilde daar de eerste atleet ooit worden die de 42,195 kilometer in minder dan twee uur zou lopen.

De organisatie van de marathon besloot om voorafgaand aan de marathon wel een minuut stilte te houden. De weduwe van Kiptum was daarbij ook aanwezig.