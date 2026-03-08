De Oegandese topatleet Jacob Kiplimo heeft zondag een sensationeel wereldrecord neergezet tijdens de 35e editie van de Halve Marathon van Lissabon. Hij finishte in een bizarre tijd van 57 minuten en 20 seconden, maar liefst tien seconden sneller dan het vorige wereldrecord van de Ethiopiër Yomif Kejelcha uit 2024.

Kiplimo, het 25-jarige hardloopfenomeen, had in 2021 al eens het wereldrecord in Lissabon verbroken met 57 minuut 31. Kejelcha verbeterde die tijd echter met één seconde in 2024 in Valencia. Nu slaat Kiplimo keihard terug. De Oegandees liep een jaar geleden (februari 2025) in Barcelona al eens een halve marathon in 56 minuten en 42 seconden.

Eerder wereldrecord ongeldig

Die tijd werd echter nooit erkend door World Athletics, omdat hij naar verluidt voordeel had gehad van de tempomaker die voor hem reed. Ook de weersomstandigheden speelden een dusdanige rol dat het een officieus wereldrecord werd.

Podium bij de mannen

De Kenianen Nicholas Kipkorir (58:08) en Gilbert Kiprotich (58:59) pakten respectievelijk de tweede en derde plaats in de race van zondagochtend in Lissabon. De beste Portugese atleet was Samuel Barata, die als 12e eindigde met een tijd van 1 uur en 36 seconden.

Vrouwen

Bij de vrouwen zegevierde Tsigie Gebreselama uit Ethiopië opnieuw. Ze finishte in 1 uur, 4 minuten en 48 seconden, 27 seconden langzamer dan haar eigen parcoursrecord uit 2025. Het vrouwenpodium werd compleet gemaakt door de Keniaanse Janeth Chepngetich (01.06,50s) en Regina Wambui (01.07,10).