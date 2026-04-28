Harrie Lavreysen sloot zondag de World Cup baanwielrennen in Maleisië af met een zege in het sprinttoernooi. Bij zijn terugkeer naar Nederland liep hij een Nederlandse topsportster tegen het lijf die hem weer veilig thuisbracht.

Een bijzonder onderonsje tussen twee sporticonen, hoog in de lucht. Lavreysen trof op zijn terugkeer van het Maleisische Nilai naar Nederland stewardess Mikky Keetels aan. Zij zorgde eerder deze maand nog voor sensatie met de Nederlandse titel op de marathon van Rotterdam. Die liep ze in een tijd van 2:30.42.

Lavreysen poseerde met de 27-jarige KLM-stewardess voor een foto. "Kijk wie ons thuis heeft gebracht", schrijft hij erbij in zijn Instagram Story. Keetels heeft de foto ook geplaatst met een reeks hartjes en sterretjes.

Olympische Spelen

Wie weet komen de twee elkaar weer tegen op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Keetels liet na haar marathon weten dat dat een groot doel voor haar is. Ze staat voorlopig veertiende op de Nederlandse ranglijst aller tijden, met gepaste afstand op toploopsters als Anne Luijten, Nienke Brinkman en Sifan Hassan.

World Cup

Regerend olympisch kampioen Lavreysen sloot de World Cup af met goud op het sprinttoernooi. Hij was in de finale in twee heats te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Voor Lavreysen was het de eerste zege van het wereldbekerweekend. Hij eindigde als tweede op de keirin en met Roy van den Berg en Tijmen van Loon als derde op de teamsprint. Een week eerder, bij de wereldbeker in Hongkong, werd Lavreysen al in de kwartfinales van de sprint uitgeschakeld.

Lorena Wiebes moest genoegen nemen met zilver op het omnium. De regerend wereldkampioen op het omnium was de beste op de scratch en de afvalkoers, maar eindigde slechts als twaalfde op de temporace. Met haar tweede plaats in de laatste sprint van de puntenkoers kwam ze 5 punten tekort om Anita Stenberg uit Noorwegen van de zege te houden. Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak reden op de koppelkoers naar het brons. Hetty van de Wouw eindigde als vijfde op de keirin.