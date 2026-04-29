ADO Den Haag kroonde zich op 10 april tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien vierden de selectie en supporters feest na feest. Voor verdediger Steven van der Sloot is het nu wel mooi geweest.

"Ik ben er eigenlijk wel klaar mee", zegt de 23-jarige in gesprek met ESPN tijdens de huldiging. De ADO-spelers toonden woensdagmiddag de kampioensschaal aan duizendenfans op een parkeerterrein voor het stadion.

ADO Den Haag verzekerde zich op 17 maart na een overwinning tegen Jong FC Utrecht al van promotie. Sindsdien vierden de supporters verschillende keren al het succesvolle seizoen van de club uit Zuid-Holland. Op 10 april werd het kampioenschap veiliggesteld door het gelijkspel van Cambuur tegen FC Den Bosch. De ploeg speelde de zondag daarop tegen FC Dordrecht, maar daar werd nog niet de kampioensschaal uitgereikt. Dat gebeurde op 17 april, na de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

'Kleine speler'

Van der Sloot vierde deze week ook nog Koningsdag op het festival Oranjeroes in het Zuiderpark in Den Haag. "Dat was ook top en ik ben geëindigd in Het Paardje in Amsterdam. Plat. Niet goed", vervolgt hij. "Ik kan het niet meer aan. Ik ben ook gewoon een kleine speler. Ik heb nog nooit alcohol opgedronken. Het is niet goed voor mij."

De afgelopen tijd heeft hij wel behoorlijk wat alcoholische drankjes genuttigd. Hij heeft daarin wel zijn voorkeuren. "Baco doe ik niet", zegt hij. "Baco is vies. Mijn vriendin kwam met Bacardi-appelsap. Dan proef je de Bacardi niet. Maar dat is ook heel gevaarlijk, als je de alcohol niet proeft."

Speler van het jaar

Van der Sloot sprak op de huldiging ook met Sportnieuws.nl. "Dit had ik niet durven dromen", zegt hij over het behaalde kampioenschap. "Niemand had in ons geloofd, maar we hebben het toch gedaan."

De verdediger werd ook nog even extra in het zonnetje gezet woensdag. Hij werd gekozen als speler van het jaar. Jesse Bal werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Aanvoerder Jari Vlak werd topscorer van ADO.