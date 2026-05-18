De Nederlandse voetbalcompetities komen bijna ten einde. Deze week staat in het teken van de finale van de nacompetitie. Willem II en FC Volendam strijden om één plek in de Eredivisie. Heracles en NAC degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, terwijl ADO Den Haag en Cambuur al zeker zijn van promotie. Bekijk hier het volledige programma en de uitslagen.

Nu ook de Eredivisie erop zit, kan de blik op de nacompetitie. FC Volendam verloor tijdens de laatste reguliere speelronde op eigen veld van Telstar en is daarmee gedoemd tot het spelen van twee duels om in de hoogste competitie te mogen blijven. Willem II overleefde vanuit de play-offs in de KKD en heeft er al behoorlijk wat duels op zitten.

In de eerste ronde schakelde RKC Waalwijk Roda JC uit, terwijl Almere City FC afrekende met Den Bosch. In de kwartfinales troffen die twee clubs vervolgens de ingestroomde nummers drie en vier van de KKD: Willem II versloeg RKC en Almere City was te sterk voor De Graafschap. Willem II en Almere City speelden vervolgens de 'mini-finale' om te bepalen wie er écht mocht dromen van de Eredivisie.

Voordeel voor club uit Eredivisie

De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de nummer zestien uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en in die fase zijn we nu aanbeland. FC Volendam verdedigt het eigen plekje tegenover de Tilburgers, die al twee tegenstanders hebben moeten uitschakelen.

Programma en uitslagen play-offs promotie/degradatie

Programma



20 mei, 18.45 uur: Willem II - FC Volendam

23 mei, 20.00 uur: FC Volendam - Willem II



Uitslagen



Halve finales (13 en 16 mei)

Wedstrijd E: Willem II - Almere City 3-0 (over twee wedstrijden)



Kwartfinales

Wedstrijd C: RKC - Willem II 1-2 (over twee wedstrijden)

Wedstrijd D: Almere City - De Graafschap 5-3 (over twee wedstrijden)



Eerste ronde

Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk 2-2 (over twee wedstrijden, RKC won met 3-1 na strafschoppen)

Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City 2-6 (over twee wedstrijden)

