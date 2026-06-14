Mexx Meerdink hoopte enkele maanden geleden stiekem op deelname aan het WK voetbal met Oranje. Een vervelende blessure gooide echter roet in het eten. Stilzitten is er voor de aanvaller van AZ in elk geval niet bij. Hij nam deze week een ingrijpend besluit over zijn leven.

Mexx Meerdink beleefde afgelopen seizoen een stormachtige ontwikkeling bij AZ. De spits vocht een strijd om een basisplek uit met Troy Parrott, scoorde een aantal mooie doelpunten en was zelfs even heel dicht bij zijn debuut in het Nederlands elftal. Een hardnekkige blessure zorgde er echter voor dat hij lang aan de kant stond, waardoor zijn WK-droom voorlopig nog op zich laat wachten.

De spitspositie van het Nederlands elftal is al jaren een veelbesproken positie. Begin oktober besloot bondscoach Ronald Koeman om Meerdink er bij te halen, als beloning voor zijn goede spel bij AZ. Helaas voor de jonge aanvaller moest hij de nationale selectie vroegtijdig verlaten door een vervelende liesblessure. Vervolgens volgden er maanden van herstel, waarna hij in februari weer terugkeerde. Toen was zijn kans om zich in de kijker van Koeman te spelen echter al voorbij.

Nieuw levenspad

Daardoor heeft Meerdink de komende weken gewoon vakantie. Onlangs was hij nog met zijn vriendin aan het genieten in Spanje en Griekenland. Bij terugkomst in Nederland besloot de 22-jarige aanvaller iets heel anders te doen. Met een ingrijpende beslissing heeft Meerdink een speciaal pad in het leven gekozen.

Op Instagram deelt hij op zondag het nieuws dat hij zich heeft laten bekeren tot het christendom. "Vandaag was een grote dag omdat ik de stap nam om mijn leven aan de Heer te geven. Ik ben dankbaar dat ik dit mag doen. Amen", schrijft de aanvaller van AZ bij het bericht. Op de beelden valt te zien dat Meerdink wordt gedoopt. In de reacties krijgt hij veel lof van voetbalcollega's. Onder meer Jayden Addai en Ché Nunnely wensen hem veel geluk met zijn geloof.

Over de toekomst van Meerdink is nog niet veel bekend. Waarschijnlijk speelt hij komend seizoen gewoon bij AZ in de hoop uit te groeien tot eerste spits. "Ik zou het heel mooi vinden, en hij heeft er ook echt de kwaliteiten voor, als ze zouden uitspreken bij AZ dat Mexx de nieuwe nummer negen wordt komend seizoen", zei vader Martijn Meerdink daar eerder over in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

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