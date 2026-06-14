De oproep van Ajax-spits Wout Weghorst voor Oranje houdt de gemoederen al weken bezig. De 33-jarige spits staat voor zijn tweede WK, ondanks een moeizaam seizoen in Amsterdam. Sportnieuws.nl-analist Ralf Seuntjens begrijpt niets van de keuze van bondscoach Ronald Koeman om Weghorst mee te nemen. "Hij heeft tegen NAC Breda géén enkel duel gewonnen", zegt de spits van Lommel SK in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Koeman heeft liefst vier spitsen tot zijn beschikking voor de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan: Donyell Malen, Memphis Depay, Brian Brobbey én Weghorst. "Ik ben vooral blij dat Depay fit is, want dan wordt hij de pinchhitter in plaats van Weghorst. Dat is sowieso fijn", steekt Seuntjens kritisch van wal. De inmiddels 37-jarige spits van Lommel SK is simpelweg géén fan van de Ajacied.

Seuntjens kan er met zijn hoofd niet bij dat Weghorst een plek in de Oranje-selectie heeft. "Ik vind het een schande", stelt hij resoluut. "Als je ziet wat hij afgelopen seizoen bij Ajax heeft laten zien... Ik heb hem live aan het werk gezien in de wedstrijd van Ajax tegen NAC. Hij heeft géén enkel duel gewonnen van Clint Leemans, die normaal op het middenveld staat maar nu achterin stond."

"Dan zeggen ze: maar de verdedigende arbeid van Weghorst is geweldig... Dan denk ik: als je als spits nou eens een bal zou vasthouden, dan hoef je ook minder druk te zetten en achter de bal aan te lopen", vervolgt Seuntjens zijn relaas over de 52-voudig Oranje-international, die zich opmaakt voor het eerste WK-duel met Japan.

Malen in de punt

Voor Seuntjens is het in ieder geval duidelijk wie er tegen Japan in de punt moet beginnen: Donyell Malen. "Hij is het meest vergelijkbaar met Ruud van Nistelrooij", zegt de Nederlandse cultheld. "Hij (Van Nistelrooij, red.) kan daar veel meer inkomen als spitsentrainer. Hij kan hem gewoon beter helpen dan bijvoorbeeld een Brian Brobbey en Depay, die uiteindelijk de bal in de voeten willen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast maakt een debutant zijn opwachting. Ralf Seuntjens sluit na zijn knappe promotie met Lommel aan bij het podcastteam. Met de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan op komst neemt de spanning bij Robert Maaskant en de andere analisten flink toe. Uiteraard bespreken zij de laatste ontwikkelingen rond het Nederlands elftal, terwijl Seuntjens ook zijn frustratie over één Oranje-speler uitspreekt.

Daarnaast komt de fraaie goal van Ismael Saibari voorbij en deelt Ali Boussaboun zijn analyse van het duel tussen Marokko en Brazilië. Dat en nog veel meer hoor je in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Luister iedere dag vanaf 07.30 uur via je favoriete podcastapp of op YouTube.

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