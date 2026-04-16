Mexx Meerdink beleefde een turbulent seizoen: na een sterke eerste seizoenshelft en een oproep voor Oranje stond hij maanden aan de kant met een liesblessure. Inmiddels is de spits weer volledig fit en overheerst het optimisme in huize Meerdink. "Hij is héél hongerig, maar in een kwartiertje kun je niet veel laten zien", stelt Martijn Meerdink in gesprek met Sportnieuws.nl.

Meerdink staat donderdag voor de tweede keer in korte tijd weer in de basis bij AZ. "Als familie is het supermooi om hem weer fris en fit op het veld te zien staan, maar hij heeft natuurlijk wel even achteraan moeten sluiten", doelt Martijn Meerdink op de blessure van zijn zoon bij het Nederlands elftal. "Uiteindelijk wordt Mexx daar ook weer sterker van. Het is niet altijd even makkelijk, maar hij heeft het goed opgepakt. Hij heeft keihard gewerkt en staat er weer. Dat vind ik mooi om te zien."

Geduld hongerige Meerdink getest

Tijdens de afwezigheid van de 22-jarige spits greep concurrent Troy Parrott zijn kans bij AZ. De Ierse aanvaller verkeert in uitstekende vorm en scoort aan de lopende band, waardoor Meerdink genoegen moet nemen met invalbeurten. Tegen Shakhtar mag hij het vanaf meet af aan laten zien. "Hij is héél hongerig, want in een kwartiertje kun je niet veel laten zien. De wedstrijd is dan vaak al gespeeld, waardoor het minder wordt als team en dan moet Mexx invallen. Dat is wel lastig, maar hij is ready voor de laatste wedstrijden van het seizoen."

Meerdink leeft met veel vertrouwen naar de eindfase van de competitie toe, want hij maakte tegen Fortuna Sittard eindelijk weer een doelpunt. In totaal duurde het 181 dagen voordat Meerdink weer het net wist te vinden, mede doordat hij vier maanden in de ziekenboeg zat. "Eindelijk heb ik weer gescoord", vertelde Meerdink na zijn verlossende treffer tegen Fortuna Sittard.

De 22-jarige spits is enorm leergierig en daarom zocht hij contact met voormalig topspits Roy Makaay. "Hij werkt ook met Kees Kist. Het is gewoon mooi om van die twee oud-topspitsen te leren", vervolgt Meerdink sr. Vooral op één specifiek punt kan Makaay hem helpen, denkt hij. "Voor Makaay was het vaak alleen maar even opkijken, rust creëren en dan binnen schieten. Dat is Mexx' grootste verbeterpunt: gezicht omhoog en de bal binnen schieten."

Dromen van het WK

Voor zijn oproep bij Oranje werd er nog volop gespeculeerd over een mogelijke transfer van Meerdink. Of die stap er na dit seizoen al komt, is echter nog maar de vraag. "Ik denk dat Mexx honderd procent klaar is voor een stap naar de Premier League, maar ik twijfel of hij na dit seizoen al een stap gaat maken. Het was dit seizoen toch wel een beetje op en af, dan is het ook niet onlogisch dat hij nog een jaar bij AZ blijft", verklapt Meerdink sr.

Voor nu ligt de focus van Meerdink op het Conference League-duel met Shakhtar en op de bekerfinale met AZ tegen NEC. Daarin zal de spits zich ongetwijfeld weer in de kijker willen spelen bij het Nederlands elftal. "Ik weet écht niet of hij nog denkt aan het WK. Ik kan me goed voorstellen dat hij erover droomt, maar hij moet zich eerst focussen op AZ en zich laten zien in de minuten die hij krijgt. Van daaruit weet je nooit wat er gebeurt."