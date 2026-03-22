Dat de Klassieker in Nederland een begrip is, is algemeen bekend. Echter wordt de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax ook in de Verenigde Staten gevolgd. Althans, door de Nederlandse NBA-speler Quinten Post. Met zijn outfit liet hij ook direct weten aan wiens kant hij staat in de grootste voetbalwedstrijd van Nederland.

De 26-jarige Post speelt al jaren in Amerika om zich op te werken in de basketbalwereld, maar hij kwam ter wereld in Amsterdam. Met zijn 2,13 meter is hij een belangrijke speler voor tegenwoordig de Golden State Warriors. Die ploeg selecteerde hem in juni 2024 voor het team. Post was daarmee de eerste Nederlander in vijftien jaar die geselecteerd werd voor een NBA-team. Francisco Elson werd in 2007 kampioen van de NBA en is daarmee nog altijd de enige Nederlander die dat ooit voor elkaar kreeg.

Post woont dus al jaren in de Verenigde Staten, maar hij is zijn Nederlandse roots nog altijd niet vergeten. Zeker zijn Amsterdamse roots niet. Zondag wordt de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax gespeeld in de Kuip en Post heeft zijn voorkeur al uitgesproken. Vannacht speelde de Nederlander een wedstrijd tegen de Atlanta Hawks en voor de wedstrijd kwam hij het stadion in met een Ajax-shirt aan. Post spreekt daarmee duidelijk zijn voorkeur voor de Amsterdammers uit.

Golden State Warriors-speler Quinten Post laat zien klaar te zijn voor de Klassieker 👀 — ESPN In Alle Staten (@ESPNALLESTATEN) March 22, 2026

Op zondag wordt er om 14:30 uur afgetrapt in de Kuip voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Deze editie staat er wel erg veel op het spel, want de ploeg dit de wedstrijd wint, doet uitstekende zaken in de strijd om plek twee en dus een Champions League-ticket. Bij een zege van Ajax naderen de Amsterdammers de Rotterdammers tot twee punten. Een overwinning van de thuisploeg zorgt ervoor dat het gat tussen Feyenoord en Ajax acht punten wordt, in het voordeel van coach Robin van Persie.

Een zege van Ajax kan ook zorgen voor een unicum. Als de Amsterdammers de zege pakken en PSV wint van Telstar, dan zijn de Eindhovenaren al kampioen. De ploeg van Peter Bosz zou dan de vroegste kampioen zijn in de geschiedenis van de Eredivisie.