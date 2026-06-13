Menig Feyenoorder zal met open mond hebben gekeken naar de goal van Cyle Larin namens Canada. Hoe iemand binnen een half jaar zó snel vergeten kan worden, maar toch een onuitwisbare indruk achterlaat. Dit hele kalenderjaar hoorde je niemand over de spits, tot hij een stukje magie liet zien op het WK. Iets wat hij nooit bij Feyenoord deed. Elk jaar ontstaat er wel een held op het WK, die dat in het normale leven nooit zou worden.

Het was de laatste dag van de transferwindow aan het begin van vorig seizoen. Na Casper Tengstedt werd ineens Cyle Larin uit de hoge hoed getoverd in Rotterdam. De Canadese spits werd voor een jaartje gehuurd van Mallorca en zou wel even de goals aaneen rijgen in De Kuip. Niets van dat kwam ooit uit.

Ongelukkige tijd bij Feyenoord

Een keer kreeg hij De Kuip op de banken, in het Europa League-duel met Panathinaikos. Negen minuten voor tijd kwam hij erin voor Ueda en schoot de 3-1 binnen in de negentigste minuut. Zelfs dat ging eigenlijk mis. Na een simpele voorzet miste Larin met zijn eerste schot de bal volledig, maar omdat de bal gunstig stuiterde van zijn standbeen kon hij alsnog binnenprikken. Een knullige goal, maar wel een succesmoment voor de spits.

Bij die ene goal bleef het. In de vijftien duels die hij voor Feyenoord speelde, kon hij geen potten meer breken. Er werd een beetje om hem gelachen, uit een vorm van medelijden. Hij was maar wat trots dat hij bij een club als Feyenoord speelde. Aan inzet geen gebrek.

Groeiende antiheld

Dat is al een ingrediënt voor een antiheld, iemand die het snot voor de ogen werkt maar het er niet uit krijgt. Het was dan ook niet vreemd dat Feyenoord hem in de winter maar weer wegstuurde. Een pijnlijk moment voor elke huurling, maar Larin verliet Rotterdam met opgeheven hoofd. Hij wilde basisspeler worden voor het WK en werd dat grotendeels bij Southampton waar hij pardoes negen keer scoorde.

Dat is het volgende ingrediënt voor de antiheldenstatus in Nederland; een opleving ervaren terwijl heel Nederland nog altijd lacht als ze je naam horen. Feyenoord heeft wat slechte spitsen gekend met bijvoorbeeld Pratto, maar toch werd Larin als een van de slechtste bestempeld.

Heldenrol op het WK

Nu kwam al dat harde werk ineens bij elkaar in één simpele beweging op het WK, voor het oog van miljoenen landgenoten. Hij gooide zijn lichaam in de strijd, net zoals hij graag in De Kuip had willen doen. Op onverklaarbare wijze plaatste hij de bal op het juiste moment precies in de hoek, zoals een wereldspits dat zou doen.

Hij voelde zich even de Erling Haaland van Canada en wordt als een held beschouwd in eigen land. Hoe zou het zijn geweest als Larin dat bij Feyenoord had laten zien? We zullen het nooit weten, maar dromen mag. Van een matige spits die met zijn aanstekelijke enthousiasme een heel land in rep en roer kan brengen, terwijl hij in het nietige Nederland op de lachspieren werkt. Dat is wat het WK met je kan doen.

WK voetbal

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