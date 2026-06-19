Tijdens het WK voetbal zijn het drukke tijden voor voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart. De ex-speler van onder meer Ajax en Real Madrid is een graag geziene gast bij talkshows. Maar hij en partner Estavana Polman maakten in hun agenda deze vrijdag wel tijd voor wat privézaken.

Op 23 juni 2017 kregen de voormalig topvoetballer en de onlangs met handbal gestopte Polman hun eerste kind: dochter Jesslynn. Destijds woonden de twee nog in Denemarken, want daar speelde Polman handbal. Later zou ze uitwijken naar Roemenië en Raf verhuisde gewoon mee.

Jesslynn werd overigens geboren in Amsterdam. Dat was zo met opzet gedaan. "Dan kan iedereen langskomen", legde de kersverse moeder toen uit. De halfbroer van Jesslyn is Damián van der Vaart, die Rafael van der Vaart kreeg met Sylvie Meis. De voetballer staat onder contract bij Ajax en speelt voor Jong Ajax.

Let's party

In een Instagram-story laat Polman zien dat er een buitenlocatie is gekozen voor het feestje voor haar dochter. "Let's party", staat er in gouden opblaasbare letters, oftewel: 'Tijd voor een feestje!' Ook is het getal 9 in opgeblazen vorm opgehangen, naast vele veelkleurige vlaggetjes.

Damián van der Vaart

Eind mei was er ook wat te vieren in huize Van der Vaart-Polman. Damián van der Vaar vierde zijn twintigste verjaardag en natuurlijk lieten de ouders van de Ajacied dit niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zijn twintigste verjaardag ontving hij lovende woorden van zijn vader. Rafael deelde een mooie foto van de twee samen op Instagram. "20 alweer! Trots op jou, altijd. Geniet van je dag topper", schreef de oud-international erbij.

Japan

Van der Vaart kan na een roerige week wel een onspannen feestje gebruiken. De goedlachse Noord-Hollander zei rondom de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan dat hij snapt dat Micky van de Ven er niet in slaagde om zijn directe tegenstander te verdedigen. Aan het einde van zijn analyse maakte hij de beruchte opmerking. "Japanners lijken natuurlijk allemaal op elkaar, misschien dacht hij dat wel." Vervolgens voegde de 109-voudig international gauw toe dat het maar een grap was, maar het kwaad was al geschied.

Er kwam nationale en zelfs internationale ophef over de opmerking. Van der Vaart heeft inmiddels zijn excuus aangeboden. Zaterdag zal hij weer bij de NOS te zien zijn als analist.

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