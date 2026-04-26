Bij Sunderland lopen dit seizoen flink wat Nederlanders rond. Robin Roefs, Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey lieten zich al meermaals zien in het shirt van de Premier League-club. Die Nederlandse enclave blijkt bovendien behoorlijk wat invloed te hebben op een van de vedettes van de ploeg.

Roefs, Geertruida en Brobbey zijn bij Sunderland teamgenoten van Granit Xhaka. De Zwitserse middenvelder speelde de afgelopen jaren in de top van Europa. Zo droeg hij jarenlang het shirt van Arsenal en won hij twee seizoenen geleden nog de Bundesliga met Bayer Leverkusen, waarmee een einde kwam aan de jarenlange hegemonie van Bayern München.

Nederlandse muziek

In de zomer van 2025 verkaste Xhaka naar Sunderland, waardoor hij nu dus de kleedkamer deelt met de Nederlandse enclave. Een van onze landgenoten regelt naar alle waarschijnlijkheid de muziek tijdens het omkleden, want de Zwitserse middenvelder luistert tegenwoordig volop Nederlandse muziek.

Dat blijkt als je een blik werpt op het TikTok-account van Xhaka. Daarop post hij allerlei berichten met Nederlandse rap eronder. Nummers als Dit Is Mijn Clique van SFB, Waar Zijn We van Dopebwoy en Sensa van Mensa passeren allemaal de revue. Daarmee lijken de Nederlanders een flinke invloed te hebben op de Zwitserse topvoetballer.

Ook in de reacties onder deze TikToks gaat het vooral over de muziekkeuze van Xhaka. "Brobbey x Geertruida X Roefs effect", reageert een volger. Terwijl een ander schrijft dat 'het Brobbey-effect crazy is.'

Goede klik

Het heeft er alle schijn van de Xhaka het goed kan vinden met Brobbey. Onlangs werden de twee samen geïnterviewd. De interviewer sprak de naam van de Nederlandse spits verkeerd uit, waardoor de twee hard moesten lachen. De teamgenoten hadden zichtbaar een goede klik tijdens het gesprek. Het leverde leuke beelden op.

Sunderland speelt dit seizoen voor het eerst in bijna tien jaar weer op het hoogste niveau van Engeland. De promovendus houdt zich met een twaalfde plaats goed staande in de Premier League. Afgelopen vrijdag ging de ploeg er overigens keihard af. In eigen huis bleken ze veel te zwak voor Nottingham Forest: 0-5.