Brian Brobbey maakt sinds zijn overstap van Ajax naar de Premier League tot nog toe een goed seizoen door. Daardoor keerde de beresterke spits ook weer terug in de selectie van het Nederlands elftal. Bij de nationale ploeg wil hij zeker geen bankzitter zijn, en werkt hij met veel ambitie toe naar de komende oefenperiode.

Brian Brobbey gaat er alles aan doen om de eerste spits van het Nederlands elftal te worden. "Ik moet gewoon presteren bij Sunderland en mijn doelpuntjes maken", zegt de 24-jarige aanvaller vlak voor de eerste training van Oranje voor de oefeninterlands van komende week met Noorwegen en Ecuador. "Dan komt de rest vanzelf."

Afgetraind

Bij Ajax bleef hij vorig seizoen in dertig competitiewedstrijden steken op een schamele vier competitietreffers. Tegen Newcastle United maakte hij zondag alweer zijn zesde doelpunt in de Premier League, de zwaarste competitie ter wereld. In alle euforie om zijn winnende treffer trok hij zijn shirt uit. Zo zagen toeschouwers en televisiekijkers zijn enorme spierbundels en afgetrainde bovenlichaam. "Ik heb hard getraind, maar daarom trok ik mijn shirt niet uit", aldus een grappende spits.

De achtvoudig international is veel fitter dan vorig jaar bij Ajax, maar neemt zichzelf niets kwalijk. "Waarom zou ik", zegt de spits die vorig seizoen door zijn trainer Francesco Farioli vaak na een uur werd gewisseld. "Elke speler wil natuurlijk zoveel mogelijk spelen en minuten maken, dat helpt voor je fitheid. Het klopt dat ik er vaak na 60 of 70 minuten werd uitgehaald, maar ik heb altijd die keuze van de trainer gerespecteerd. Ik word nu ook meer uitgedaagd. Bij Sunderland krijg je geen vijf of zes kansen. Die ene bal moet erin. En het valt niet mee om tegen verdedigers als Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk te spelen. Dat zijn sterke jongens."

Nasi

Brobbey voetbalt bij Sunderland maar woont in Newcastle, waar hij zich laat begeleiden door een mental coach. "Ik kom weinig buiten en ik heb een goede chef die lekkere nasi kip maakt", vertelt hij. In zijn Ajax-tijd vertelde de Amsterdammer meermaals dat nasi zijn favoriete gerecht was. Dat hoeft hij in Engeland dus niet te missen.

Eerste spits

Of Brobbey ook daadwerkelijk de nieuwe eerste spits wordt van Oranje moet nog blijken. Nu Memphis Depay verstek moet laten gaan wegens een blessure, lijkt de weg naar een basisplaats voor de sterke aanvaller open te liggen. Daardoor is Wout Weghorst, naast Brobbey, de enige pure spits in de selectie. Ook buitenspeler Donyell Malen kan in de punt uit de voeten. "Het is voor Memphis vervelend dat hij geblesseerd is", vindt Brobbey. "Hij is heel belangrijk voor onze ploeg. Natuurlijk hoop ik op speeltijd en wil ik mee naar het WK. Welke voetballer wil dat nu niet? Ik ga daar alles aan doen."