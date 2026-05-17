Ajax is dit Eredivisie-seizoen als vijfde geëindigd en daarmee is de gifbeker voor de Amsterdammers nog altijd niet leeg. In plaats van een Europees ticket rechtstreeks veilig te stellen, moet de gevallen grootmacht zich via de play-offs nog zien te redden. Ook in het buitenland is de pijnlijke afloop van het seizoen niet onopgemerkt gebleven: daar wordt gesproken van een teleurstellend en matig jaar.

Voor Ajax eindigt een dramatisch seizoen in mineur. Door de nederlaag van FC Twente tegen PSV hadden de Amsterdammers genoeg aan een overwinning om als vierde te eindigen en zo de play-offs te vermijden, maar op het doorweekte veld van Heerenveen kwamen ze niet verder dan 0-0. NEC profiteerde optimaal: dankzij een 2-1 zege op Go Ahead Eagles mag die ploeg de voorronde van de Champions League in.

Daardoor moet de ploeg van Óscar García de play-offs in voor een ticket voor de voorronde van de Conference League. Extra pijnlijk: door concerten van Harry Styles kunnen die wedstrijden niet in de Johan Cruijff Arena worden gespeeld en moet Ajax uitwijken naar Volendam.

'Slechts vijfde'

Ook buiten Nederland is de voor Ajax pijnlijke prestatie niet onopgemerkt gebleven. "Ajax is slechts als vijfde geëindigd in de Eredivisie en dreigt daardoor voor het eerst in 36 jaar Europees voetbal mis te lopen", zo kopte het Franse L’Équipe.

"Op het drassige veld van SC Heerenveen, waar de bal in de slotfase nauwelijks nog rolde, sloot Ajax een teleurstellend seizoen af met een 0-0 gelijkspel. Daarmee werd het matige jaar van de Amsterdamse club bevestigd: Ajax eindigt slechts als vijfde in de Eredivisie", zo pende het toonaangevende Franse medium op.

Ook in Portugal viel op hoe de zogenoemde Godenzonen hun teleurstellende seizoen op pijnlijke wijze afsloten. "De gigant Ajax kende een van de meest grijze campagnes uit zijn recente geschiedenis en miste toegang tot de belangrijkste UEFA-competities", aldus A Bola. "De Amsterdamse grootmacht, met vier Champions League-titels (drie nog als Europa Cup I), een Europa Cup II en een UEFA Cup, naast 36 nationale titels, moet genoegen nemen met de play-offs voor de Conference League, na een vijfde plaats."

'Bizar!'

Dat internationale media zich verbazen, blijkt ook uit de Bulgaarse berichtgeving. Sportal schreef nogal stevig over de Amsterdamse malaise. "Bizar! Viervoudig Europees kampioen Ajax speelt volgend seizoen géén Champions League of Europa League. Sterker nog: de Amsterdamse grootmacht moet via de Eredivisie-play-offs zien af te dwingen dat het mag instromen in de tweede voorronde van de Conference League."

Ajax neemt het in de halve finale van de play-offs opnemen tegen FC Groningen. Bij winst wacht in de finale een duel met Heerenveen of FC Utrecht.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover