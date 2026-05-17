Het is een teleurstellend seizoen geweest voor Ajax, dat na 34 wedstrijden in de Eredivisie veroordeeld is tot play-offs voor de voorronde van de Conference League. Robert Maaskant is bikkelhard in zijn conclusie in de nabeschouwende podcast van Sportnieuws.nl over de Eredivisie. "Ze moeten zich schamen."

In een ontzettend chaotisch seizoen voor Ajax is het doemscenario werkelijkheid geworden. Ondanks diverse trainerswissels én fouten van de concurrentie in de Eredivisie, heeft Ajax zich niet direct kunnen kwalificeren voor Europees voetbal. Het bleef tot de laatste speelronde spannend, één doelpunt was genoeg geweest voor de ploeg van Oscar Garcia, maar in Heerenveen kwam het niet verder dan 0-0.

Dramatisch seizoen voor Ajax

In de Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant het einde van dit voetbalseizoen en gaat volledig mee in een bikkelharde stelling over Ajax. "Ze moeten zich schamen voor de vijfde plek", luidt het. "Ajax heeft weleens vaker, in de donkere jaren tachtig, een slecht seizoen gehad, maar dit is... Je kan moeilijk zeggen dat als je Ajax-supporter bent, dat je successupporter bent", lacht hij. "Dit zijn wel de échte die de club nog steunen."

Maaskant keek aandachtig naar het duel met sc Heerenveen en laakt de inzet van de Ajacieden. Iets dat volgens hem het hele seizoen een probleem was. "Ajax is... zoals ook vandaag weer, je moet gewoon een goal maken. Dus gooi er nou eens wat actie in, denk ik dan. Maar dat gebeurt gewoon niet."

Play-offs Europees voetbal

Maaskant verbaasde zich sowieso over het duel met Heerenveen. "Het is wel bizar dat de wedstrijd niet gestaakt is. De bal moet rollen en die stopte ermee door de regen. Ik vind het leuke beelden, je ziet glijdende spelers en opspattend water. Maar om een objectief wedstrijdbeeld te krijgen, moet die bal wel rollen en dat was niet meer het geval."

Door het apatische spel van Ajax zijn de Amsterdammers nu veroordeeld tot de play-offs voor de voorrondes van Conference League-voetbal. Daarmee zijn ze nog niet eens zeker van Europees voetbal. Het zou voor het eerst zijn sinds 1990-1991 dat Ajax geen Europees voetbal speelt. "Voor Ajax is het natuurlijk een troostprijs", vindt Maaskant.

Dat is ook al helemaal zo als je kijkt naar het financiële plaatje. De tientallen miljoenen die een club opstrijkt in de Champions League zijn daar niet te verdienen. De totale prijzenpot van de Conference League is 285 miljoen euro tegenover de 2,5 miljard van de Champions League. "Voor Ajax gaat het zelfs geld kosten", durft Maaskant te stellen.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

