Perr Schuurs zorgde voor prachtige emoties op de tribunes in Zwolle. De verdediger keerde na een lastige periode, waarin hij bijna drie jaar geblesseerd moest toekijken, weer terug op het veld. Dat hij ook direct belangrijk was met een treffer, leidde tot tranen bij zijn familie op de tribune.

Schuurs raakte bij het Italiaanse Torino zwaargeblesseerd aan zijn knie. Zijn herstel werd vervolgens ook bijzonder moeilijk. Na diverse tegenslagen lag hij er dus drie jaar uit. Toen zijn rentree dan eindelijk bijna aanstaande was, gaf de mandekker uit Limburg in een openhartig interview ook aan depressief te zijn geweest. Dat Schuurs bij zijn terugkeer direct met zijn eerste balcontact in drie jaar de beslissende 1-3 voor zijn nieuwe club NEC scoorde, zorgde voor kippenvel in het publiek.

Gedroomde rentree

De camerabeelden schakelden na de kopgoal, die viel uit een corner, razendsnel naar de vader van Schuurs. Die was zichtbaar geraakt door het prachtige moment. Ook de moeder en vriendin van Schuurs waren aangedaan. Niet enkel door het doelpunt, maar ook simpelweg door het feit dat hij weer profvoetballer is.

Na afloop was ook Schuurs zelf enorm blij. Dat hij even werd opgehouden voor zijn interview, maakte hem niks uit. "Ik wacht al drie jaar", grapte hij tegen ESPN. "Dit is echt fantastisch. Het voelt voor mij alsof ik in een droom zit."

Het was nog maar de grote vraag of de 26-jarige Schuurs überhaupt zou invallen. Het was immers geen al te beste wedstrijd van NEC dat PEC bijna langszij zag komen. "Van tevoren was ik heel gespannen. Normaal slaap ik voor de wedstrijd, maar vandaag lukte dat niet. Dus ik wist niet of ik zou invallen", vertelt de verdediger, die tien minuten voor tijd toch binnen de lijnen werd gebracht door trainer Dick Schreuder. "Toen ik in de tweede helft moest warmlopen en erin kwam, pakte het heel mooi uit. Ik ben heel erg dankbaar.

Emoties kwamen los

Van de gekte na zijn doelpunt wist Schuurs niet waar hij heen moest rennen. "Mijn topsnelheid vandaag was na de goal toen ik overal heen rende. Dat was puur de adrenaline en het moment zelf", licht hij daarover toe. Over de lange periode houdt hij het liever kort. "Over de duizend dagen heen, dat was een hele moeilijke periode. Maar ik wil het achter me laten."

Dat zowel zijn teamgenoten als zijn familie emotioneel reageerde, raakte ook Schuurs zelf. "Fantastisch, ik ben pas net hier maar heb het plezier weer teruggevonden. De reactie bij iedereen is duidelijk: iedereen is blij." Ook Schuurs zelf moest een klein traantje laten. "Ik heb een emotionele familie, maar deze periode was het heel zwaar. Je kan niet doen wat je leuk vindt. Ik wil het achter me laten en ben blij dat ik hier nu ben."