De naam van Perr Schuurs hoorde je de afgelopen jaren vrijwel nooit voorbij komen. De verdediger kampte immers met een zware blessure en lag er jaren uit. Die moeilijke periode maakte het ook mentaal erg zwaar voor de oud-Ajacied.

De carrière van Perr Schuurs ging als een raket uit de startblokken. Na een vroeg debuut bij Fortuna Sittard, waar hij zelfs op zijn 17de al aanvoerder was, vertrok de mandekker naar Ajax. Daar deed hij het verdienstelijk, alleen echt onbetwist basisspeler werd hij nimmer. Daardoor koos Schuurs voor een mooie overstap naar het Italiaanse Torino, maar daar ging alles mis.

Zwaargeblesseerd

Waar Schuurs in het eerste jaar nog veel minuten maakte in Turijn, ging het helemaal mis in oktober 2023. Hij raakte zwaargeblesseerd aan zijn knie in een wedstrijd tegen Internazionale. Na enkele tegenslagen in zijn herstel is het inmiddels ruim 2,5 jaar geleden dat de centrale verdediger voor het laatst in actie kwam. Dat heeft er behoorlijk bij hem ingehakt.

"Ik had nooit verwacht dat het mij zou overkomen", meent de inmiddels 26-jarige Schuurs in gesprek met De Telegraaf. Er volgde een snelle operatie, maar dat verliep niet als gepland. "Alles leek goed te zijn gegaan, maar na een week kreeg ik een reactie aan de buitenkant van de knie. Ik stierf van de pijn. In plaats van vier weken, liep ik vier maanden op krukken. Toen gingen alle alarmbellen af." Aangezien de artsen niet precies wisten wat er aan de hand was, ging het van kwaad tot erger.

Depressie

Het bracht de Limburger in een diep dal. "Ik was van de top van mijn carrière en de allermooiste fase van mijn privéleven gevallen in het diepste ravijn, eentje waarvan ik niet eens wist dat het bestond", licht hij daarover toe. "Voetbal is mijn leven, als je geblesseerd raakt en in een uitzichtloze situatie belandt, word je mentaal gestenigd."

Door de vele mentale tegenslagen en fysieke malheur van de afgelopen jaren raakte Schuurs zelfs depressief. "Het uitte zich in jankpartijen en enorme boosheid. Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word.”

Comeback

Maar na al het ongemak is Schuurs inmiddels weer terug in Nederland, nadat hij uit zijn contract in Italië liep. Door veel begeleiding en zijn partner Roos gaat het ook goed met hem. Hij droomt dan ook alweer van zijn comeback. "Als ik daaraan denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Aan de andere kant is het pijnlijk dat het een droom is. Alsof ik tweeënhalf jaar niet heb geleefd. Ik wil de mooiste comeback ooit maken", besluit Schuurs, die maar wat graag weer snel 'echt' voetballer wil zijn. Waar dat zal zijn is nog onbekend, maar naar verluidt zijn er meerdere kapers op de kust.